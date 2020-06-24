'Siyah bilim kadınları ders kitaplarında anlatılmıyor'

ABD'deki ders kitaplarında anlatılan her bir bilim kadınına karşılık altı bilim adamı düşüyor.

Kitaplarda adı geçen bilim kadınlarından tek bir tanesi bile siyah değil.

Araştırmacılar ders kitaplarının, cinsiyet ve ırk eşitliği açısından okurları temsil eder bir hâle gelmesinin, bu hızla yüz yıllar süreceğini vurguladı.

Royal Society Journal dergisinde yayımlanan araştırma için üniversiteye başlayan tıp ve eczacılık öğrencilerine okutulan yedi güncel biyoloji kitabındaki binden fazla bilim insanı ismi incelendi.

Kitaplarda Charles Darwin ve Gregor Mendel'den çağdaş bilim insanı Jane Goodall'a kadar çok sayıda kişi vardı.

Bilim insanlarının yüzde 13'ü kadın, yüzde 6,7'si de siyah, Asyalı ve diğer azınlık gruplarındandı.

Araştırmayı yürüten Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi'nden Dr. Cissy Ballen, öğrencilerin kitaplarda ilişki kurabilecekleri rol modelleri olmasının önemli olduğunu vurgulayan araştırmalar olduğunu söyledi:

"Kullandıkları temel kitaplarda kendileri gibi bir karakter görememenin gerçekten negatif etkileri vardır."

Kadınların ve Asyalı erkeklerin temsili artıyor

Araştırmacılar, son yıllarda kadınların ve Asyalı erkeklerin temsiliyetinde bir artış olduğunu söylüyor.

Bu alanda çalışan çok sayıda Asyalı ve İspanyol kökenli kadının da oranlarınca temsil edilmediği belirtiliyor.

Araştırmacılar kitapları hazırlayan yayınevlerinin, tarihi doğru bir şekilde yansıtan, günümüz bilim dünyasını da gösteren kitaplar hazırlaması gerektiğini söyledi.

Biyoloji, kadınların diğer bilim dallarına göre daha çok temsil edildiği bir alan. ABD'de biyoloji alanında çalışanların yüzde 60'ı kadın.

Daha önce bu konuda araştırma yapan uzmanlar da bilim dallarında kariyer basamaklarını tırmanan kadınların sayısının "hayal kırıklığı yaratacak derece düşük" olduğunu söylemişti.



