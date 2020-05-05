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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 05.05.2020 - 06:36,Son Güncelleme:

Sivrisinekleri sıtmadan koruyan 'mikrop' keşfedildi

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Sivrisinekleri sıtmadan koruyan 'mikrop' keşfedildi
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Bilim adamları, insanlara sıtma bulaştıran sivrisineklerin bu parazitten korunmasını sağlayan yeni bir "mikrop" keşfetti.

BBC’nin haberine göre, İngiltere ve Kenya’da çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtmanın kontrol altına alınmasına imkan verebilecek önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Kenya’daki Viktorya Gölü kıyılarından alınan sivrisinekler üzerinde yapılan çalışmada, bu sivrisineklerin taşıdığı "Microspora MB" mikrobunun sıtma parazitinin barınmasına izin vermediği anlaşıldı.

Nature dergisinde yayımlanan laboratuvar sonuçlarında da "Microspora MB" parazitlerinin, sivrisineklere tam anlamıyla koruma sağladığı görüldü.

Şu anda mikrobun sivrisinekler arasında daha hızlı nasıl yayılabileceği üzerinde çalışan araştırmacılar, sıtmanın bu şekilde kontrol altına alınıp alınamayacağını tartışıyor.

Araştırmacılara göre, mikrobu kapmış sivrisinekleri doğal hayata salarak ya da sporları kullanarak hastalığın yayılımını önlemek mümkün olabilir.

En fazla 5 yaş altındaki çocuklar etkileniyor

Her yıl dünyada 400 binden fazla insanın canını alan sıtmadan en fazla 5 yaş altındaki çocuklar etkileniyor.

En ölümcül hastalıklardan biri olan ve geçen her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtmanın en yaygın görüldüğü yer Afrika olarak biliniyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan sıtma ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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