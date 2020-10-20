Sivir Counter (Ct) - Sivir Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Sivir Counter önemli Lol karakterlerindendir. Bu karakterin hangi rakiplerine karşı güçlü hangilerine karşı zayıf olduğunu bilirseniz daha sağlam bir strateji ile oyunu oynayabilirsiniz.

Sivir Counter

Sivir Shurima çöllerinde yaşar. Burada paralı asker ve avcı komutanı görevi yapmaktadır. Efsanevi silahı olan dörtlü bıçağının üzeri mücevherler ile süslenmiştir. Oldukça yüksek fiyatlara görevler alır. Ancak Sivir'in ücretini ödediğiniz zaman ne kadar başarılı ve temiz işler yaptığını görürsünüz.

Sivir hiç bir şeyden korkmaz. Oldukça azimli ve aynı zamanda hırslı bir karakterdir. Sivir Shurima'nın yer altı mezarlarına korkusuzca girer ve buradan önemli ganimetler çalar. Kadim güçler Shurima'yı kuşatınca Sivir'de kendini bu savaşların ortasında bulmuştur.

Sivir Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Twitch

Vayne

Draven

Sivir Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Ashe

Caitlyn

Varus

Jinx

Graves

Blitzcrank

Sivir Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Tabana Kuvvet: Sivir bu yeteneği sayesinde rakibine saldırdığı zaman hareket hızı kısa da olsa artar.

Bıçaklı Bumerang: Sivir bu yeteneği sayesinde efsanevi bıçağını bumerang gibi kullanabilmektedir. Bıçak düşmanlarına hasar verdikten sonra Sivir'e geri döner.

Seken Atış: Sivir'in bu yeteneği ile yapmış olduğu saldırılar seker ve diğer düşmanlarına da zarar verir. Ancak ikincil hedefler ilkinden daha az zarar görür.

Büyü Kalkanı: Bu yetenek Sivir'in bir rakibi Sivir'e saldırdığı zaman büyülü bir kalkan oluşturur ve onu saldırıdan korur. Bu şekilde bir saldırıyı geri püskürttüğü zaman Sivir Mana kazanacaktır.

Av Peşinde: Sivir savaş esnasında takım arkadaşlarına yardım ettiği zaman hareket hızında artma olur. Bunun yanında Seken atış yeteneği etkin olduğu zaman Av peşinde Sivir'e pasif olarak fazladan saldırı hızı verecektir.

Sivir Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Sivir oldukça kırılgan yapılıdır. Bu nedenle Kalista tarafından çok çabuk Counterlanır. Bu nedenle zayıf düşmanlarına göre Sivir karakterini seçmeniz oldukça önemlidir.