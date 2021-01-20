MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSivaslı öğrenciler birinciliği kaptı
GeriTeknoloji Sivaslı öğrenciler birinciliği kaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.01.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Sivaslı öğrenciler birinciliği kaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivaslı öğrenciler birinciliği kaptı
Abone Olgoogle-news

Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi, Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden 1849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması'nda rakiplerini geçerek birinci oldu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da şubeleri bulunan Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından Rusya, Çin, Japonya gibi birçok gelişmiş ülkenin takımlar halinde katıldığı Online Kodlama ve Matematik Kış Oyunları düzenlendi.

8-11 yaş grubu kategorisindeki yarışmaya, 35 ülkeden 1849 takım katıldı.

Algoritma bölümünü geçen 159 takım, finalde karşılaştı. En yaratıcı kodlama projesi kategorisinde, Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri birinci oldu.

Açıklamada, "Sivas Valiliği olarak yarışmaya Tasarım ve Beceri Merkezinden katılan öğrenciler Mert Şanlı, İsmet Efe Altınok, Nakşidil Gülsüm Koç, Beray Sefil, Kaan Gedik, Zehranur Özdemir ile organizasyon ve destekte bulunan Robotik Kodlama Atölye liderlerini tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle