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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 22.05.2020 - 06:36,Son Güncelleme:

Sıtma ilaçları koronavirüsü önleme etkili mi?

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Sıtma ilaçları koronavirüsü önleme etkili mi?
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İngiltere, iki sıtma ilacının Covid-19'u önlemede kullanılıp kullanılamayacağını görmek üzere Brighton ve Oxford'da denemelere başladı.

Denemelerde, klorokin ve hidroksiklorokin ilaçları kullanılacak. Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da 40 bin sağlık çalışanına bu ilaçlar verilecek. Bir kısmına ise etkisiz plasebo hapı verilecek.

Denemelere katılan sağlık çalışanlarının tümünün Covid-19 hastaları ile yüz yüze olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a karşı önleyici tedbir olarak hidroksiklorokin aldığını açıklamış ve eleştirilmişti. Uzmanlar İlacın etkili olduğuna dair kanıt olmadığı ve güvenli olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump Çarşamba günkü konuşmasında, iki gün sonra bu ilacı almayı bırakacağını açıkladı.

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