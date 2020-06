Şirketlerin hacklenmesinin arkasındaki dört kritik neden

BugBounter, şirketlerin karşılaşabileceği en maliyetli sorunlardan birisi olan siber saldırıların amacına ulaşmasını sağlayan etmenleri aktarıyor.



İnsan hatası göz önünde bulundurulmalı



Tüm çalışanlar hata yapabiliyor. Siber güvenlik de hata yapılan alanlardan birisi. Yapılan her hatayla siber saldırganların sızabileceği bir alan açılıyor. Bazen bir güvenlik açığının yaması yapılırken farkında olmadan yeni bir açık yaratılabiliyor. Her ne kadar sıkı bir şekilde kontrol edilen güvenlik araçları kullanılsa da şirketlerin insan hatasını göz önünde bulundurarak olası bir problemi hızlı bir şekilde tespit etmenin etkili yöntemlerini geliştirmesi gerekiyor.



Siber güvenlik uzmanlarının sayısı az



Günümüzde birçok alanda çevikleşmiş savunma imkanı sunan gelişmiş siber güvenlik sistemleri bulunuyor. Ancak tüm bu sistemler de kendi kapasiteleriyle sınırlı ekipler tarafından tasarlanıyor ve birisinin bu sistemleri uygulaması ve yönetmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu sistemlerin performansını en yükseğe çıkarmak için gerekli yetkinliğe sahip birey sayısı da az. Siber suçlular bu durumun bilincinde ve zayıf yönlerini hızlıca keşfettikleri bu sistemlerin etrafından dolaşarak istismar etmek için çalışmalarına devam ediyorlar.



Siber suçlular bir adım önde



Siber güvenlik uzmanları, tüm açıkları yamama sorumluluğu ile sistemlerini saldırılara karşı korumaya çalışırken, siber suçlulara sadece tek bir açık yetiyor. Yeterli zaman verildiğinde en güvenli sistemler bile gerekli yetkinliğe sahip siber suçlular tarafından istismar edilebilir. Bu yüzden şirketlerin raporlanan güvenlik zafiyetlerine yanıt verme ve açıkları yamama süresi de çok önemli.



BugBounter bu noktada bildirilen raporlara en fazla 2 gün içerisinde geri dönüyor, 3 gün içerisinde raporun doğrulamasını gerçekleştiriyor ve 30 gün içerisinde de yamasını tamamlıyor ve yama doğrulamasını yapıyor.



Siber dünyanın karanlık yüzünde olanlara yönelik bilgi çok kısıtlı



İşlemlerin insanların takip edebileceğinden hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması, siber dünyadaki en büyük zorluklardan birisi. Ağlarda yaşanan birçok şey gizli kalabiliyor. Güvenlik analitiği çözümlerinin bilinmesi gereken şeyleri göstermesi önemli, ancak şirketlerin henüz bilmediklerini öğrenmesi daha önemli.



Konuyla ilgili görüşlerini belirten BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, şunları söyledi: “Siber saldırılara karşı şirketlerin siber güvenliğe yatırım yaparak kendilerini ve ellerindeki verileri koruması çok kritik. Şirketler bu noktada mevcut siber güvenlik çözümlerine ilave olarak yüzlerce etik hackerdan oluşan kitle kaynağı sayesinde uygun maliyetle, güvenle ve hızla sistemlerinin istedikleri alanını test ettirebiliyor ve her seviyedeki açıklar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olabiliyor.”