Şirketler ‘dolandırıcılık pandemisiyle’ mücadelede zorlanıyor

Experian’ın EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde yaptığı Dolandırıcılık Araştırması’na katılan firmaların yarısından fazlası (%51), yeni dolandırıcılık tehditleriyle başa çıkmakta zorlandıklarını belirtiyor. Experian tarafından her yıl yapılan araştırma sonrası hazırlanan EMEA Dolandırıcılık Raporu’nda, 2020 yılında araştırmaya katılan 150’nin üzerinde dolandırıcılık ve risk stratejileri alanında karar vericiden %38’inin dolandırıcılıkla mücadelede başarılı olduklarına inanmadıkları, %42’sinin ise dolandırıcılığı önleme konusunda kullanılan kaynakların yetersiz kalındığını düşündüğü gözlemleniyor. Buna karşın, uzmanların büyük çoğunluğunun (%89) dolandırıcılık yönetiminin görev yaptıkları şirketlerde yüksek öneme sahip olduğunu vurgulaması, dolandırıcılık konusunun şirketlerde daha sıkı olarak ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

2020 yılı boyunca hakim olan salgın, beraberinde sosyal, kişisel ve ekonomik zorlukları getirdi. Experian EMEA Dolandırıcılık Raporu 2020 araştırmasına katılan karar vericilerin, pandemi sürecinde dolandırıcılık oranlarının ve saldırı sıklığının da tüm zorluklar gibi arttığını bildirmeleri ile birlikte bu yıl da dolandırıcılık rakamlarında artışın sürdüğü sonucuna ulaşılıyor. Araştırmaya verilen yanıtlara göre, geride bırakılan yıl içerisinde dolandırıcıların en çok sim kart takası, kimlik avı ve hesap devralma olmak üzere üç tür dolandırıcılık yöntemini tercih ettiği söyleniyor. Her üç işletmeden biri, karşılaşılan dolandırıcılık hacminin çalışan sayısından daha hızlı arttığının altını çiziyor.

Türkiye’de risk yöneticileri dolandırıcılığa karşı yapay zekâya güveniyor

Experian EMEA Dolandırıcılık Raporu 2020’ye göre, global düzeyde dolandırıcılık ve risk yönetimi stratejileri üzerine görev yapan üst düzey katılımcıların neredeyse yarısı (%49), dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek için dengeli bir yaklaşıma sahip olmak gerektiğini söylüyor. Katılımcıların beşte biri, saldırıları yönetmek ve durdurmak için makine öğrenimi, cihaz zekâsı, e-posta doğrulama, yapay zekâ gibi birçok yöntem için yatırım yapılması gerektiğine inanıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan dolandırıcılık ve risk stratejileri ekiplerinin yarısının (%50) saldırıları tespit etme ve önleme konularında cihaz zekâsına güvendiği ortaya çıkıyor.

Raporda, yıl içerisinde dolandırıcılık ile mücadeleye yardımcı olmak adına uzman ekipler için iki ana unsur öne çıkıyor. Bunlar; %62 oranında gelişmiş dolandırıcılığın tespit edilmesi ile %48 oranında modellerin optimizasyonu için makine öğreniminin benimsenmesi olarak kayda geçiyor. Ayrıca, araştırmaya katılan firmaların %47,8’i bilgi birikimini ve dolandırıcılığı önleme faaliyetlerini artırmaya kararlı duruş sergiliyor. Türkiye’den araştırmaya katılan yöneticilerin %35’i, dolandırıcılık konusunda 2021 yılında önceliklerinin ‘mevcut dolandırıcılık önleme yeteneklerinin geliştirilmesi olacağını söylerken, %22’si de bu süreçte önceliği ‘dolandırıcılık önleme süreçlerinin optimize edilmesi veya otomasyonuna vereceğini belirtiyor. Araştırma sonuçlarında silo halinde çalışmayla ilgili olarak da ekiplerin yalnızca %28’inin diğer departmanlarla etkileşimleri iyileştirmeye istekli olduğu görülüyor.

‘Tehditleri tespit etmede önemli boşluklar var’

Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, hazırlanan rapor hakkında yaptığı açıklamada: “Araştırma sonuçlarına göre; dolandırıcıların salgın sürecine hızla adapte olmalarına karşın, şirketlerin çoğunun tehditleri tespit etme ve bunlara yanıt verme becerilerinde hala önemli boşluklar görünüyor. Diğer taraftan, kurumlar, dolandırıcılık yönetimini artık daha öncelikli olarak ele aldıkarını ve bunun için de silo yapılarının ortadan kaldırılması ile makine öğrenmesi yöntemlerinin ön plana çıktığını ifade etmekteler.” dedi.

Mümin, dolandırıcılıkla etkili bir şekilde mücadele etmek, müşteri deneyimlerini geliştirmek ve işletmeyi korumak arasında hassas bir denge olmaya devam edeceğini belirterek, işletmelerin, bilgiye bütünüyle erişerek ve bilgiyi paylaşarak, mevcut ve yeni tehditler ile daha dinamik ve etkili bir biçimde başa çıkabileceğini ifade etti.