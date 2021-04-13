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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 13.04.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Siri açıkladı: Apple'ın lansman tarihi belli oldu

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Siri açıkladı: Apple'ın lansman tarihi belli oldu

Apple'ın dijital asistanı Siri, şirketin yeni lansmanının tarihini açıkladı. 20 Nisan'dan yapılacak olan lansmanda yeni iPad Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni tanıtımını yapacağı tarih belli oldu.

Açıklama şirketin dijital asistanı Siri'den geldi. Siri 'Yeni lansman ne zaman yapılacak?' sorusuna 20 Nisan yanıtını verdi.

Apple her zamanki gibi lansmanın içeriğini sır gibi saklıyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, lansmanda yeni iPad Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Siri açıkladı: Appleın lansman tarihi belli oldu

Dün gelen bir sızıntı ile söz konusu modellerin ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sızan fotoğrafalar bakılırsa Apple, kullanıcılarının karşısına 2 iPad modeli ve bir adet iPad Mini ile çıkacak.

iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek.

Appleın yeni iPad Proları internete sızdı
Apple'ın yeni iPad Pro'ları internete sızdı

Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Buna göre, iPad Pro'ların kamera modülünde bir incelme olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Apple'ın ayrıca Smart Connector'a bu modellerde yer vermeyeceği sızan görseller ile ortaya çıktı.

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