Siri açıkladı: Apple'ın lansman tarihi belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni tanıtımını yapacağı tarih belli oldu.

Açıklama şirketin dijital asistanı Siri'den geldi. Siri 'Yeni lansman ne zaman yapılacak?' sorusuna 20 Nisan yanıtını verdi.

Apple her zamanki gibi lansmanın içeriğini sır gibi saklıyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, lansmanda yeni iPad Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Dün gelen bir sızıntı ile söz konusu modellerin ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sızan fotoğrafalar bakılırsa Apple, kullanıcılarının karşısına 2 iPad modeli ve bir adet iPad Mini ile çıkacak.

iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek.

Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Buna göre, iPad Pro'ların kamera modülünde bir incelme olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Apple'ın ayrıca Smart Connector'a bu modellerde yer vermeyeceği sızan görseller ile ortaya çıktı.