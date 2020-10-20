Sion Counter (Ct) - Sion Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Sion Counter'a karşı oynayacaksanız o zaman karşısına çıkaracağınız şampiyonu iyi seçmeniz gerekir. Böylelikle oyunda avantaj sağlarsınız.

Sion Counter

Sion Ölü Dev ismi ile anılır. Sion eski çağlardan beri yaşayan ve oldukça acımasız olan bir savaşçıdır. Sion Noxus'ta bir Demacian Kralını yalnızca ellerini kullanarak vahşice boğarak öldürmüştür. Bu olaydan sonra ise çok saygı duyulan biri haline gelmiştir. Fakat Sion'un ölümünden sonra huzura kavuşmasına izin verilmedi ve bu karakter ölümünden sonra tekrar diriltildi.

Sion öldürme konusunda kimseye ayrımcılık yapmaz. Önüne çıkan herkesi ayırt etmeden acımasız bir şekilde öldürür. Bu durumda Simon'un insanlığından içinde hiç bir şey kalmadığı da görülüyor. Sion'un ölmeden önce kullanmış olduğu zırhlar tekrar diriltildikten sonra vücuduna çivilenmiştir.

Sion Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Jax

l Pantheon

l Nasus

l Garen

l Morgana

l Darius

Sion Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Talon

l Annie

l Aatrox

l Tryndamere

l Nasus

l LeBlanc

Sion Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Ölümün Görkemi: Sion öldüğü zaman tekrar canlanabilmektedir. Ancak tekrar canlandığında sağlığı çok hızlı bir şekilde azalmaktadır.

Kırıp Geçir: Sion iyi bir şekilde hazırlanır ve önünde bulunan alanda oldukça güçlü bir şekilde vuruş yapar. Hazırlanma süresi ne kadar uzun olursa Sion'un yeteneğinin etkisi o kadar fazla olacaktır. Böylece düşmanları bu saldırıdan etkilenip sersemleyeceklerdir.

Ruh Eriten: Bu yetenek sayesinde Sion kendisini korumaya almaktadır. Bu yetenek ile düşmanlara zarar vermek için 3 saniye sonra tekrar yenileyebilmektedir.

İnfazcının Kükremesi: Sion kısa mesafede bir şok dalgası oluşturur. Bu dalga içerisinde bulunan düşmanın yavaşlamasına ve hasar almasına neden olmaktadır. Bu şok dalgası canavara ya da minyona çarparsa içlerinden geçer ve bu şekilde tüm düşmanların zarar görmesini sağlar.

Durdurulamaz Hücum: Sion bir yöne doğru gider ve bu şekilde zaman içerisinde hızında artış meydana gelir. Hücum yaptığı taraf far imleci sayesinde yönlendirilmektedir.