Sınıf kaydedilmemiş hatası nedir, nasıl düzeltilir? Explorer.exe sınıf kaydedilmemiş hatası çözümü

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Explorer.exe hatasının farklı pek çok sebebi olabilmektedir. En çok ortaya çıkış nedeni ise virüsler sebebi ile olmaktadır. Explorer.exe hatası ile karşılaşan kişiler bu hatayı nasıl giderecekleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

SINIF KAYDEDİLMEMİŞ HATASI NEDİR?

Virüs, virüs türevleri, dosyaların eksik ya da yanlış olması halinde sınıf kaydedilmemiş hatası ile karşılaşılabilmektedir. Sistem klasörleri ile çeşitli dosyaların yer aldığı yüksek hacimli olan dosyalarda meydana gelen donanımsal veya yazılım ile ilgili hasarlar bu hatanın meydana gelmesinde etkilidir.

Sınıf kaydedilmemiş hatası nedeni ile bilgisayar yazılımları zarar görebilir. Bunun dışında bir takım aksamalar da meydana gelebilmektedir.

SINIF KAYDEDİLMEMİŞ HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Sınıf kaydedilmemiş hatası bilgisayarın yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu durum bilgisayar kullanım hızının kötüleşmesine neden olmaktadır. Kişiler klasörlere ya da arama motorlarından bir programa gitmek istediklerinde bir takım sıkıntılar yaşayabilirler.

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Bu sorunun ortadan kalkması için iki yöntem bulunur. Bu yöntemler kullanılarak bilgisayar eski hızına ulaşır ve rahat bir şekilde kullanılabilir.

EXPLORER.EXE SINIF KAYDEDİLMEMİŞ HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Explorer.exe sınıf kaydedilmemiş hatasından kurtulmak için uygulanacak ilk yöntem bilgisayarda bulunan anti virüs programının devre dışı bırakılmasıdır. Anti virüs programı yaklaşık bir saat kadar devre dışı bırakıldığı zaman bu problem ortadan kalkacaktır.

Anti virüs programı devre dışı kaldıktan sonra sistem dosyalarının kontrol edilmesi gerekir. Bunun için de sistem dosya denetleyicisini çalıştırmak gerekir. Bu şekilde hatalı dosyalar tespit edilip internet üzerinden Windows 10 onarım yapılarak hatalı ya da silinen dosyaların tekrar çalışmasını sağlamak mümkündür.