Singed Counter (Ct) - Singed Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Singed karakteri rakibiniz olduğu zaman karşısına çıkaracağınız rakibi iyi bir şekilde seçerseniz o zaman kazanma şansınız da artar. Bu sebeple Singed'ın özelliklerini ve zayıflıklarını bilmeniz gerekmektedir.

Singed Counter

Singed hayatını bilime adamış, oldukça zeki ve aynı zamanda simyacıdır. Singed için bilim uğrunda harcadığı hiç bir bedel büyük değildir. Bu bedeller arasında kendi akıl sağlığı da bulunmaktadır. Singed'ın yaptığı karışımların çok az bir kısmı başarısız olmaktadır. O artık insanlığını tamamen yitirdi. Signed gittiği yerlerde insanlara korku salmaktadır.

Signed Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Gnar

l Teemo

l Jayce

l Kayle

l Vladimir

l Elise

Signed Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Tryndamere

l Jax

l Zed

l Fiora

Signed Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Akışkan Zehir: Signed bu yeteneğinde yanında bulunan şampiyonlardan güç alır ve oldukça hızlı olur

Zehirli İz: Signed bu yeteneğinde gerisinde bir zehir bulutu bırakır. Bu zehir bulutuna temas eden düşmanlar ciddi bir şekilde hasar alır.

Kuvvetli Zamk: Signed bu yeteneğinde yere çok güçlü bir zamk atar. Bu zamk üzerinden geçen düşmanlar ise yavaşlar ve sonrasında zamk içine saplanırlar.

Tut Savur: Signed bir hedef belirler. Ona hasar verir, kaldırır ve sonrasında arkaya doğru savuracaktır. Singed'ın hedefi eğer zamk üzerine düşerse o zaman burada sabitlenecektir.

Delilik İksiri: Singed özel olarak hazırladığı karışımı içer ve böylece güçlerinde artış olur.

Signed Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Signed karşısına seçeceğiniz şampiyonu iyi bir şekilde seçmeniz gerekir. Signed tank karşısında pek güçlü bir şampiyon değildir. Bunun yanında Signed iyi yönetilmediğinde çok hızlı bir şekilde oyundan düşer. Zed Riven gibi anlık olarak çok fazla hasar alan oyuncuların Signed karşısında pek şansı yoktur.

Signed karşısına güçlü rakipler çıkarmak istiyorsanız Elise, Teemo, Gnar, Vladimir, Kayle, Jayce gibi rakipleri tercih edebilirsiniz. Bu rakipler Signed karşısında çok güçlüdür ve iyi bir şekilde idare edildiği zaman şampiyonluk alabilirler. Bu nedenle doğru bir strateji kurmanız oldukça önemlidir.