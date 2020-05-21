Singapur'da bir mahkeme Zoom üzerinden idam kararı açıkladı
Singapur’da bir mahkeme, Zoom üzerinden yapılan videolu duruşmada bir mahkum hakkında idam cezası verdiğini açıkladı.
37 yaşındaki Malezyalı Punithan Genasan, 2011’de eroin kaçakçılığına yardımcı olmaktan suçlu bulundu.
Suçlamaları reddeden Genasan’ın idam kararını temyize götürmesi bekleniyor.
Bir süre önce de Nijeryalı bir adam, 2018’deki bir cinayetten dolayı Zoom üzerinden ölüm cezasına mahkum edilmişti.
İnsan hakları örgütü Human Rights Watch, bu şekilde mahkeme kararı açıklanmasının “insanlık dışı ve zalim” olduğunu söyledi.
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