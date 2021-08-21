Şimşek İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Yıldırım Şimşek İşareti Yapımı

Klavye, işaret ve emoji oluşturmak bakımından oldukça işe yarar bir araçtır. Buna göre, yalnızca birkaç tuşa bakarak istenen simgeyi ekranda oluşturmak mümkün olmaktadır.

Şimşek İşareti Nasıl Yapılır?

Yıldırım işareti olarak da bilinen şimşek işareti, genellikle elektriksel manada kullanılmaktadır. Ancak bazı kişilerin bu işareti şok anlamında ve şaşırma işareti olarak kullandığı da görülmektedir. Şimşek işareti aynı zamanda “ışık hızıyla” olan bir işi de göstermektedir.

Bilgisayar ya da akıllı telefonda şimşek işareti yapmanın en kolay yolu işareti kopyalamaktır. Bunun için İnternet tarayıcılarında şimşek işaretini aratmak ve kopyalayıp, ilgili alana yapıştırmak yeterli olmaktadır.

Bilgisayarda Klavye ile Yıldırım Şimşek İşareti Yapımı

Klavyede şimşek işareti yapmak için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken ilk iş bilgisayarın arama kısmına karakter eşlem yazılmasıdır. Sonrasında sırasıyla yazı tipi için segoe UI seçilmeli ve gelişmiş görünüme bakılmalıdır. Burada, Unicode kısmına girilmeli ve şimşek işareti bulabilmek için 2301 tuşlanmalıdır.

Sıralanan tüm işlemler doğru ve eksiksiz yapıldığı takdirde, bilgisayar ekranında yıldırım – şimşek işareti görünmektedir. İşaret ortaya çıktıktan sonra; seç, kopyala ve yapıştır yapılarak bu simgenin kullanılması mümkün olmaktadır. Word belgesi içerisinde şimşek işareti kullanılacağı zamansa simge ekle bölümünden şimşek işareti seçilmektedir. Yıldırım ve şimşek işareti karakter eşlem yapıldıktan sonra oldukça pratik bir biçimde kullanılmaktadır. Bu işlem, diğer simgelerin kullanımında da oldukça işe yaramaktadır.