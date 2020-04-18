Sims 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Sims 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Sims 4 oyunu milyonlarca kişinin oynadığı bir oyundur. Sims 4 oyununu cihazlara yükleyebilmek için yüklenecek olan cihazların sistemleri bazı özelliklere sahip olunması gerekir. Minimum ve önerilen sistem özelliklerini oyuncuların bilgisayarlardaki özellikleri ile kıyaslanabilir.

Sims 4 bir yaşam oyunudur. Belirli görevler verilerek para kazanabilir, ev veya araba alınabilir. Ayrıca Sims 4 oyunu içerisinde arkadaşlıklar da edinilebilir. Bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarlardaki sistemlerin bazı özellikleri olmalıdır.

Sims 4 Sistem Gereksinimleri

Sims 4 oyunu çok sevilen bir yaşam oyunudur. Bu oyunu oynayabilmek ve bilgisayara indirebilmek için bazı Sims 4 sistem gereksinimleri olması gerekmektedir. Bu sistem gereksinimleri önerilen ve minimum olarak 2 şekilde açıklanmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri cihazların sistemindeki gerekli olan minimum yazılım ihtiyaçlarıdır. Aşağıda minimum sistem gereksinimleri açıklanmıştır.

- İşlemci Intel Core 2 Duo E4300 ya da AMD Athlon 64 X2 4000+(2.0 GHz Dual Core)

- 2 GB RAM bellek olmalıdır.

- İşletim sistemi Windows XP olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce 6600 ya da ATI Radeon X1300 ya da Intel GMA*4500

- Ses kartı DirectX 9.0c Uyumlu

- Depolama 18 GB boş alan

- Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.

Sims 4 önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

- İşlemci Intel Core i5 veya daha hızlı AMD Athlon X4

- 4 GB RAM bellek olmalıdır.

- İşletim sistemi Windows 7/8/8.1 veya 10 64 bit olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GTX 650 veya daha iyisi

- Depolama 18 GB boş alan

- Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.