Sims 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Sims 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
Sims 4 2 Eylül 2014 tarihinde piyasaya çıkmış bir oyundur. Bu oyunun sistem gereksinimleri açıklanmıştır. Sims 4 sistem gereksinimleri neler? Sims 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.
Sims 4 oyunu milyonlarca kişinin oynadığı bir oyundur. Sims 4 oyununu cihazlara yükleyebilmek için yüklenecek olan cihazların sistemleri bazı özelliklere sahip olunması gerekir. Minimum ve önerilen sistem özelliklerini oyuncuların bilgisayarlardaki özellikleri ile kıyaslanabilir.
Sims 4 bir yaşam oyunudur. Belirli görevler verilerek para kazanabilir, ev veya araba alınabilir. Ayrıca Sims 4 oyunu içerisinde arkadaşlıklar da edinilebilir. Bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarlardaki sistemlerin bazı özellikleri olmalıdır.
Sims 4 oyunu çok sevilen bir yaşam oyunudur. Bu oyunu oynayabilmek ve bilgisayara indirebilmek için bazı Sims 4 sistem gereksinimleri olması gerekmektedir. Bu sistem gereksinimleri önerilen ve minimum olarak 2 şekilde açıklanmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri cihazların sistemindeki gerekli olan minimum yazılım ihtiyaçlarıdır. Aşağıda minimum sistem gereksinimleri açıklanmıştır.
- İşlemci Intel Core 2 Duo E4300 ya da AMD Athlon 64 X2 4000+(2.0 GHz Dual Core)
- 2 GB RAM bellek olmalıdır.
- İşletim sistemi Windows XP olmalıdır.
- Ekran kartı NVIDIA GeForce 6600 ya da ATI Radeon X1300 ya da Intel GMA*4500
- Ses kartı DirectX 9.0c Uyumlu
- Depolama 18 GB boş alan
- Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.
Sims 4 önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:
- İşlemci Intel Core i5 veya daha hızlı AMD Athlon X4
- 4 GB RAM bellek olmalıdır.
- İşletim sistemi Windows 7/8/8.1 veya 10 64 bit olmalıdır.
- Ekran kartı NVIDIA GTX 650 veya daha iyisi
- Depolama 18 GB boş alan
- Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.
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