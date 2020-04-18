MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSims 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Sims 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
GeriTeknoloji Sims 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Sims 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 18.04.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Sims 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Sims 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sims 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Sims 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
Abone Olgoogle-news

Sims 4 2 Eylül 2014 tarihinde piyasaya çıkmış bir oyundur. Bu oyunun sistem gereksinimleri açıklanmıştır. Sims 4 sistem gereksinimleri neler? Sims 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.

Sims 4 oyunu milyonlarca kişinin oynadığı bir oyundur. Sims 4 oyununu cihazlara yükleyebilmek için yüklenecek olan cihazların sistemleri bazı özelliklere sahip olunması gerekir. Minimum ve önerilen sistem özelliklerini oyuncuların bilgisayarlardaki özellikleri ile kıyaslanabilir.

 Sims 4 bir yaşam oyunudur. Belirli görevler verilerek para kazanabilir, ev veya araba alınabilir. Ayrıca Sims 4 oyunu içerisinde arkadaşlıklar da edinilebilir. Bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarlardaki sistemlerin bazı özellikleri olmalıdır.

 Sims 4 Sistem Gereksinimleri

 Sims 4 oyunu çok sevilen bir yaşam oyunudur. Bu oyunu oynayabilmek ve bilgisayara indirebilmek için bazı Sims 4 sistem gereksinimleri olması gerekmektedir. Bu sistem gereksinimleri önerilen ve minimum olarak 2 şekilde açıklanmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri cihazların sistemindeki gerekli olan minimum yazılım ihtiyaçlarıdır. Aşağıda minimum sistem gereksinimleri açıklanmıştır.

 - İşlemci Intel Core 2 Duo E4300 ya da AMD Athlon 64 X2 4000+(2.0 GHz Dual Core)

 - 2 GB RAM bellek olmalıdır.

 - İşletim sistemi Windows XP olmalıdır.

 - Ekran kartı NVIDIA GeForce 6600 ya da ATI Radeon X1300 ya da Intel GMA*4500

 - Ses kartı DirectX 9.0c Uyumlu

 - Depolama 18 GB boş alan

 - Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.

 Sims 4 önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

 - İşlemci Intel Core i5 veya daha hızlı AMD Athlon X4

 - 4 GB RAM bellek olmalıdır.

 - İşletim sistemi Windows 7/8/8.1 veya 10 64 bit olmalıdır.

 - Ekran kartı NVIDIA GTX 650 veya daha iyisi

 - Depolama 18 GB boş alan

 - Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle