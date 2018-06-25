Şimdi de soyulabilir otomobil boyası yaptılar!

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Geçtiğimiz hafta sosyal paylaşım platformu Facebook’ta paylaştıkları video ile yeni ürettikleri kaplamayı tanıtan girişimciler, bu kaplama sayesinde insanların arabalarının rengini istedikleri zaman değiştirebileceklerini istedikleri zaman da kaplamayı soyarak otomobili eski rengine döndürebileceklerini açıkladılar.

Geçmişten beri aldığımız aracı yıllarca aynı rengi ile kullanıyorduk. Şimdi Amerikalı girişimciler bu durumun tarihe karışacağını kanıtlar bir video paylaştı.

Bu girişim ile plastik türevli bir madde ile kaplanan otomobiller, boyandıktan sonra tıpkı normal araçlar gibi yıllarca hava durumundan etkilenmeden kullanılabiliyor. Otomobilinizin rengini beğenmezseniz ya da rengini değiştirmek isterseniz de boyanan dış yüzeyi bir etiket çıkarır gibi araca zarar vermeden sökebiliyorsunuz.