Silinmeyen dosyalar nasıl silinir? Ücretsiz en iyi silinmeyen dosya silme programı önerisi

Silinmeyen dosyaları silmek için ücretsiz olarak sunulmuş olan pek çok program vardır.

Silinmeyen Dosyalar Nasıl Silinir?

Bilgisayarda silinmeyen dosyaların pek çok sebebi olabilir. Bilgisayarda yer alan zararlı yazılımlar, trojan veya virüslerin bilgisayarda bulunması pek çok işlevi etkisiz hale getirebilir. Dolayısıyla iyi bir antivirüs programı ile öncelikle bilgisayarınızı taramalısınız. Anti virüs programı ile bilgisayarlarınızı taradıktan sonra silinmeyen dosyalarınızı tekrardan silmeyi deneyebilirsiniz. Virüse bağlı olarak dosyaların silinmeme durumu varsa bu şekilde dosyalarınızı artık silebileceksiniz.

Windows da silmemeniz gereken dosyalar da bulunur. Özellikle sistem dosyalarının silinmesi bilgisayarda sistemin çökmesine sebep olabilir. Silinmeyen bir dosyayı silmek istiyorsanız görev yöneticisinden destek alabilirsiniz. Arama yerine görev yöneticisi yazarak veya CTRL + SHIFT + DEL tuşlarına aynı anda basarak görev yöneticisini açabilirsiniz. Açılan noktada işlemler kısmını göreceksiniz. Burada dosyanın silinmesini engelleyen açık uygulamalar arka planda çalışan uygulamaları göreceksiniz. Çoğu zaman bu programlar açık olduğundan dolayı dosyaları silemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla önce bu programların üstüne gelerek sağ altta bulunan görevi sonlandır butonuna basarak uygulamayı durdurmalısınız.

Windows’u yeniden başlatarak da silinmeyen dosyayı silebilirsiniz. Bazı sistemsel kaynaklanan problemlerden ötürü Windows’u yeniden başlatmak iyi bir çözüm olacaktır. Windows yeniden başlatılınca bütün her şey eski ayarına döner. Açık uygulamalar kapanır ve daha iyi bir şekilde bilgisayarın çalışmasını sağlar. Windows’u yeniden başlattıktan sonra dosya silme işleminizi tekrardan deneyebilirsiniz. Bütün bunları yaptınız fakat yine dosyaları silemiyorsanız son olarak ücretsiz silinmeyen dosyaları silme programlarını kullanabilirsiniz. Bu programlar tamamen güvenilir programlardan oluşmaktadır. Güvenilir yazılımlar ile yazılan bu programlar sayesinde silinmeyen bütün dosyaları hızlı bir şekilde silebileceksiniz.

Ücretsiz En İyi Silinmeyen Dosya Silme Programı Önerisi

1) CCleaner

Ccleaner tamamen ücretsiz olan oldukça popüler bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde istenmeyen dosyaları hızlı bir şekilde sisteminizden uzaklaştırabilirsiniz. Programın kurulumu ve kullanımı da oldukça basittir. Program ara yüzü sade bir tasarımdan oluşur. Tarama seçenekleri ve silme seçeneklerini kullanabilir bu şekilde hızlı bir sonuç alabilirsiniz.

2) SlimCleaner

Bir diğer ücretsiz silme programı olan Slimcleaner en güzel programlardan biridir. Ara yüzü oldukça basit olan bu program ile bütün silinmeyen programları silebileceksiniz Ayrıca program sildikten sonra artıkları da slimcleaner programı ile tamamen sileceksiniz.

3) Xleaner

Bir diğer ücretsiz program olan xleaner en iyi temizleme programlarından biridir. Program oldukça hızlı çalışır ve sade bir ara yüze sahiptir. Tarama ve silme seçenekleri mevcuttur.