Silikon Vadisi ve Türkiye arasında İnovasyon Köprüsü

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Türkiye’de 2021 yılından itibaren faaliyet gösteren Silikon Vadisi merkezli inovasyon platformu Plug and Play, 4 Aralık ‘ ta İstanbul’da düzenlediği etkinliğe katılan Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yaptığı yatırımlarla uluslararası arenada rekabet gücünü artıracağını belirtti ve şunları ekledi: “Girişimcilerin başarısı, onların doğru destek mekanizmalarıyla buluşturulmasına bağlı. Amacımız, 2025 yılına kadar Türkiye’den 15 unicorn çıkararak 2030 yılına kadar 100.000 yeni teknoloji girişimi kurmak. Bu dönüşüm yolculuğunda Plug and Play gibi partnerlerle çalışmak bizler için büyük bir fırsat.”

Plug and Play kurumsal partnerleri Togg, Mext, Enerjisa ve İga’ nın üst düzey yöneticileri tecrübelerini paylaşırken, küresel çaptaki 20’den fazla girişim de deneyimlerini katılımcılara aktardı.

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Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük de Türkiye’de 4 yıldır kurumsal partnerlerinin inovasyon yolculuklarına destek olduklarını belirtti.

Etkinlik açılış konuşmacılarından olan Plug and Play’in Kurucusu Saeed Amidi’de Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz dedi.