Sil Süpür neden yok, kalktı mı? Türk Telekom Sil Süpür nasıl yapılır? İşte detaylar

Haberin Devamı

Türk Telekom Sil Süpür’in neden olmadığı bazı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcıların bir kısmı, ‘Sil Süpür neden yok, kalktı mı?’ sorusuna yanıt arıyorlar. Türk Telekom tarafından bu paylaşımlara yanıt verildi.

SİL SÜPÜR NEDEN YOK?

Sil Süpür’ün bazı kullanıcıların oturumlarına olmaması sorunu ile ilgili Türk Telekom tarafından bir açıklama henüz yapılmadı. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlar konu ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Türk Telekom tarafından bu paylaşımlara, ‘Merhaba, gerekli incelemeleri yaparak tarafınıza bilgi vermek isteriz. Telefon numaranızı mesaj ile iletebilir misiniz?’ yanıtı verildi.

SİL SÜPÜR NASIL YAPILIR?

Öncelikle telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmalısınız. Giriş işlemlerinin ardından ana ekranda sağ üst köşede bulunan hediye paketine tıklayınız. Size özel kampanyalar kısmından sil süpüre ulaşabilirsiniz.