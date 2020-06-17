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Teknoloji
Haber Giriş: 17.06.2020 - 18:24,Son Güncelleme:

Signify, koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddiasında

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Signify, koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddiasında
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Aydınlatma ürünleriyle bilinen Signify, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi'ndeki Ulusal Yeni Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarları’yla birlikte Signify'ın UV-C ışık kaynaklarının COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getirmede önemli bir yol kat ettiği iddiasında.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Doçenti Dr. Anthony Griffiths ve ekibi, SARS CoV-2 salgının başlangıcından bu yana bu alandaki bilimsel gelişmeleri desteklemek için yeni araçlar üzerine çalışıyor. Araştırmaları sırasında aşılanmış materyalleri bir Signify ışık kaynağından gelen farklı dozlardaki UV-C radyasyonuna maruz bırakan ekip, bu uygulamanın çeşitli koşullar altındaki inaktivasyon kapasitesini değerlendirdi. 5mJ/cm2’lik bir doz uygulayan ekip, altı saniye içerisinde SarS CoV-2 virüslerinde %99 oranına bir azalma kaydetti. Bu veriler ışığında, 22mJ/cm2’lik bir dozun 25 saniye içerisinde virüsü %99,9999 oranında azaltabileceği tespit edildi. 

Konuyla ilgili konuşan Dr. Anthony Griffiths, “Test sonuçlarımız, belirli bir dozun üzerindeki UV-C radyasyonunun virüsleri tamamen inaktive ettiğini gösteriyor; radyasyon uyguladıktan saniyeler sonra herhangi bir virüs tespit edemedik. Gerçekten heyecan verici olan bu bulguların, COVID-19'un yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı olabilecek ürünlerin geliştirilmesine hız kazandırmasını umuyoruz.” dedi. 

UV-C ışık kaynakları alanında tanınan isimlerden biri olan Signify, 35 yılı aşkın süredir UV teknolojisi pazarında faaliyet gösteriyor. Şirketin CEO’su Eric Rondolat ise; “Koronavirüsle mücadelede Boston Üniversitesi’yle olumlu sonuçlar aldığımız bu iş birliğini gerçekleştirmiş olmaktan memnunum. Boston Üniversitesi, virüssüz ortamlar sağlamanın yollarını arayan şirketler ve kurumların önleyici bir tedbir olarak kullanabilecekleri ışık kaynaklarımızın etkililiğini doğruladı. Bu teknolojinin koronavirüsle mücadeleye yardımcı olma potansiyeli göz önüne alındığında, Signify UV-C aydınlatma teknolojisini sadece kendi kullanımı için değerlendirmeyecek ve diğer aydınlatma şirketlerinin de kullanımına sunacak. Artan dezenfeksiyon ihtiyacını karşılamak adına önümüzdeki aylarda üretim kapasitemizi kat be kat arttıracağız”dedi. 

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