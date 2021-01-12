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Teknoloji
Haber Giriş: 12.01.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Signal uygulamasının öne çıkan özellikleri

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Signal uygulamasının öne çıkan özellikleri
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Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın 'Signal' tweet'iyle birlikte büyük ses getiren uygulama, Telegram'dan sonra en çok tercih edilen uygulamalardan biri oldu. İşte Signal'in öne çıkan tüm özellikleri...

Signal ise WhatsApp 'ın uçtan uca şifreleme protokolünü daha ileri götürerek meta-verileri de şifreliyor. Böylelikle bu tip verilerin üçüncü şahıslara satılması veya verilere başka kanallar yoluyla erişilmesi -Signal dahil - mümkün değil.

Signal'in WhatsApp'a kıyasla en önemli avantajı ise daha ileri seviyede güvenlik özelliklerine sahip olması.

Bunların başında "kaybolan mesajlar" özelliği geliyor. Bu özellik gönderilen ve alınan mesajların kullanıcı tarafından belirlenen süreyi geçince veya okununca otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Bunun yanında Signal "tek gösterimlik" medya (video, fotoğraf, ses) mesajlarıyla bu tip verilerin görüldükten sonra otomatik silinmesini olası kılıyor.

Ayrıca Signal'in "açık kaynak kodlu" olması ve programcıların bu uygulamanın tam olarak verileri nasıl işlediğini çok net bir şekilde görebilmeleri de bu platformu kapalı-kod uygulamasına sahip WhatsApp'a kıyasla daha güvenli kılıyor.

Signal verileri kendi sunucuları veya başka bir bulut depolama alanında yedeklenmiyor. Mesajlar sadece kullanıcının telefonunda depolanıyor. Bu da gönderici ve alıcı dışında kimsenin mesajlara erişememesini sağlıyor.


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