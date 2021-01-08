Signal uygulaması nedir? Elon Musk’un önerdiği Signal ve WhatsApp arasındaki farklar

Signal uygulaması, WhatsApp’ın son güncellemesinin ardından gündeme geldi. Elon Musk’ın WhatsApp’ın alternatifi olarak önerdiği Signal, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulamada tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor.

SİGNAL UYGULAMASI NEDİR?

Signal, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Mobil uygulamaları ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir, ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da işlev görebilir. Signal, tanımlayıcı olarak standart cep telefon numaralarını kullanır ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapar. Uygulama, kullanıcı kişilerinin kimliğini ve veri kanalının bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulayabilecekleri mekanizmalar içerir.

Twitter'dan açıklama yapan Musk, 'Signal kullanın' demekle yetindi. Diğer bir deyişle WhatsApp'ın bırakılmasını tavsiye eden Musk, alternatif bir iletişim aracı olan Signal'i tavsiye etti.

SİGNAL VE WHATSAPP ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Hürriyet yazarlarından Özcan Çıkmaz’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Signal’de tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor. Yani, biri sizin elinizden telefonunuzu zorla almadığı sürece, hiç kimse araya girip konuşmalarınızı hackleyemez. Ses aramasındaki ağır şifrelemeden dolayı arama birkaç saniye geç başlasa da ses kalitesi çok yüksek ve Whatsapp’taki kesilmeler yaşanmıyor.

Whatsapp kişi listenizi şifrelemiyor dolayısıyla listeniz ve kimlerle hangi saatte görüştüğünüzün kayıtları, sunucularına kaydediliyor. Signal’de ise her şey şifreleniyor!

Whatsapp’ta mesajlarınız telefonunuzda durduğu sürece şifreli korunuyor ancak herkesin zorunlu olarak tüm konuşma geçmişinin yedeğini (back-up) alıyorlar. Bu yedeklemeler maalesef şifrelenmiyor ve bir şekilde bulut hesabınıza erişenlere karşı, sizi savunmasız bırakıyor. Facebook’un bu verileri okuyarak şirketlere sattığı da söylentiler arasında!

Signal’de ise telefonunuzun bile yedeğini alsanız, hiç bir şekilde konuşmalarınız buna dahil olmuyor. Dolayısıyla hackerler size ulaşamıyor. Kurumsal kullanıcıların güvenlik protokolleri açısında da bu son derece önemli bir özellik!