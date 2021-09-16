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Siemens Türkiye dijital zirve düzenliyor

#Siemens#Teknoloji#Etkinlik
Siemens Türkiye dijital zirve düzenliyor

Siemens, Türkiye’deki 165’inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenliyor. Şirket dijitalizasyon, değişim ve sürdürülebilirlik alanlarına katkıları ile geleceği şekillendirecek stratejilerini 165.Yıl Dijital Zirve etkinliğinde iş ortakları ve farklı sektörlerden profesyonellerle paylaşacak.

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Almanya’da kurulduktan yalnızca 9 yıl sonra Türkiye’ye gelerek, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişiminde kaldıraç rolü üstlenen Siemens Türkiye, Türkiye’deki 165’inci yılı dolayısıyla sanal ortamda dijital bir zirve düzenleyecek. Karbon nötr hedefiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışı yapılarak Siemens Türkiye 165. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulacak. 

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile Siemens Healthineers Türkiye CEO’su Enis Sonemel’in ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, şirketin Türkiye ve global organizasyonundan üst düzey yöneticileriyle farklı sektörlerden Siemens müşterilerini bir araya getirecek. Dijital Zirve’de Türkiye’nin sanayi ve teknolojik gelişiminde Siemens Türkiye’nin rolü konuşulacak ve akıllı şehirler, sağlık sektöründe akıllı çözümler, dijital endüstrilere yönelik 3 panel düzenlenecek. Zirvede ayrıca Siemens’in ülkemizin geleceği için önem taşıyan yeni stratejileri de paylaşılacak. 

Etkinlik, 23 Eylül Perşembe günü 13:00-15:00 saatleri arasında düzenlenecek.

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#Siemens#Teknoloji#Etkinlik