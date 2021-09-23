Siemens, sürdürülebilirlik esaslı yeni büyüme stratejisini açıkladı

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‘Karbon nötr’ hedefiyle düzenlenen Siemens Türkiye’nin Dijital Zirve etkinliği kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışında bulunuldu. Yapılan fidan bağışı ile Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Siemens Türkiye Hatıra Ormanı oluşturulacak.

Dijital Zirve’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, “165 yılda ülkemizde ve dünyada birçok değişime tanıklık ettik. Bu başarımızın ardında elbette çok sayıda neden var. Bu nedenlerden en önemlisi, “Gelecek için Bugünü Dönüştürme” yaklaşımımız. Bu doğrultuda ilerlerken en önemli desteği teknolojiden alıyoruz. Yeni stratejimiz DEGREE ise sürdürülebilirlik üzerine inşa edildi” açıklamasında bulundu.

Siemens’in yeni büyüme stratejisi kapsamında hayata geçirdiği DEGREE çerçevesi karbondan arındırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olmak üzere 6 önceliği kapsıyor. Yeni büyüme stratejileriyle sürdürülebilirlik odağını netleştirdiklerinin bilgisini veren Gelis, “DEGREE aynı zamanda çok sayıda farklı hedefler içeriyor. Örneğin şirkette çalışanların uzun vadeli istihdamını güvence altına almak; kapsayıcılığı, saygıyı ve eşit muameleyi teşvik etmek gibi. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız için eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital teknolojiler kadınların iş dünyasına katılımı için fırsat da sunuyor.” diye konuştu.

Gelis, dünyada ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları, sel, kuraklık gibi doğal afetlere de dikkat çekerek, “Yalnızca bu tür felaketler yaşandığında harekete geçmek çözüm değil. Bunları engelleyecek, doğaya saygılı ve doğru uygulamalara uzun vadeli bir bağlılık gerekli. Bizden sonraki nesillere bir enkaz değil, yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

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“Ülkece güçlü bir potansiyelimiz var”

Gelis, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü potansiyele dikkat çekerek, “Siemens Türkiye olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle, gelecek için bugünü dönüştürüyoruz. 165 yıldır olduğu gibi teknolojiyi faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. ‘Amacı olan teknoloji’ üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız. Dijital dönüşüm, başarının anahtarını sadece gelişmiş teknolojilerle sunmuyor, dünyamızı daha iyi bir yere dönüştürecek fırsatları keşfetmemizi istiyor. Yeniliği ve yeni bakış açılarını korkmadan benimsemek için bizi teşvik ediyor” diye konuştu.

Ar-Ge bütçesi yıllık 400 milyon TL’ye çıkarıldı

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Gelis’in verdiği bilgilere göre Ar-Ge, Siemens’in en önemli önceliklerinden. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerinde yaklaşık 700 mühendisiyle Siemens hem Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyor hem de Türkiye’nin inovasyon çalışmalarına katkıda bulunuyor. Siemens, Ar-Ge merkezlerinde yüzde 30 olan kadın mühendis oranın yükseltmeyi hedeflerken, Ar-Ge çalışanlarının eğitimlerine yıllık 10 milyon TL kaynak ayırıyor. Şirket ayrıca Ar-Ge bütçesini yıllık 400 milyon TL’ye çıkararak önemli bir adım attı.

Siemens globalden Türkiye mesajı

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Zirvede konuşan Siemens Teknoloji ve Stratejiden Sorumlu Başkanı Peter Körte "Dijital dönüşüm her sektör için zorunlu hale geldi" dedi.

Siemens Healthineers Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Schardt ise şunları söyledi:



“Siemens ve Siemens Healthineers olarak, Türk sağlık sisteminin altyapısını oluşturan bir ortak olduk. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne ilk röntgen cihazlarını sağlayarak 1924 yılında Vakıf Gureba Hastanesi'ne kurduk. Türkiye'de ilk PET-MR sistemini kurduk. Bugün, Covid-19 pandemisi ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan testleri de göz önünde bulundurarak, Türkiye’de her gün yaklaşık 860 bin kişi tıbbi görüntüleme ekipmanlarımız ve laboratuvar testlerimizden faydalanıyor.”