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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 24.02.2020 - 06:55,Son Güncelleme:/

Sibirya'da 46 bin yaşında bi kuş fosili bulundu

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Sibirya'da 46 bin yaşında bi kuş fosili bulundu
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Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısı bulundu.

Keşfin ayrıntıları, "Communications Biology" dergisinde yayımlandı.

Belaya Gora köyü yakınında avcılar tarafından bulunan, İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalen'in aralarında yer aldığı bir grup uzmana teslim edilen kalıntı üzerinde yapılan incelemeler, kuşun, yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.

Dalen, CNN'e yaptığı açıklamada, kuşun, bugün biri Rusya'nın kuzeyinde diğeri Moğolistan steplerinde yaşayan iki toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi.

Uzmanların bundan sonraki aşamada kuşun genom dizilimini çözmeye çalışacağı belirtildi.

Sibirya'nın bu kesiminde daha önce kurt, mamut ve yünlü gergedanın kalıntıları bulunmuştu.

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