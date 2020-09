“Siberay Eğitim Programı” açılış töreni gerçekleştirildi

Ulusal ve uluslararası platformlarda bilişim sistemlerinin daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılasına yönelik hazırlanan SİBERAY programı için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Ankara’da bulunan bir otelde eğitim programı düzenledi.



Burada yaptığı konuşmasına TÜİK verilerine göre 2004 yılında Türkiye’de nüfusun yüzde 18.8’i, 2010 yılında yüzde 41.6’sı ve 2019 yılında ise yüzde 75’3’ünün internet kullandığına ve ülkemizdeki internet kullanımının dünya ortalamasının üzerinde bir hızla arttığına vurgu yaparak başlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, “Burada iki mesaj var. Birincisi ‘Dünyada yeni bir güç doğmuştur’, ikincisi de ‘Türkiye bu dijital çağa uygun bir altyapı ve kapasite üretmiş, bu yeni güçle dünya ortalamasının üstünde bir temas sağlamıştır”diye konuştu.



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce siber dünyanın bugün hem gündelik hayatımızın, sosyalleşmemizin, çalışma ve üretim hayatımızın temelinde yer aldığına, hem de iletişimimizi daha konforlu ve keyifli hale getirdiğine ama aynı zamanda terör örgütlerinden tutun da adi dolandırıcılara, istihbarat örgütlerinden organize suç çetelerine kadar pekçok farklı zihniyetin elinde bir güvenlik riski oluşturabildiğine vurgu yaptı.



“Bugün Türkiye, Siber Güvenlikte Dünyada Büyükler Ligindedir”



Konuşmasının devamında siber güvenlik alanında atılan adımlara ve yürütülen mevzuat çalışmalarına değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce “Türkiye’nin siber güvenlik ile ilgili ilk kapsamlı strateji belgesi Ocak 2013’te yayımlanan ‘Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ ve 2013-2014 eylem planı oldu. Bu strateji belgesini 2015 yılında yayımlanan ‘2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ belgesi izledi. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün en çok tahrip ettiği alanlardan biri olan siber güvenlik kurumlarımızda gerçekten çok ciddi bir çalışma ve önemli bir yatırım gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında siber suçlarla mücadelede sayısal verilere değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Adli bilişim faaliyetleri çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızda 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda elde edilen dijital materyal sayısı 2 milyon 384 bin 548 olup bunların yüzde 95.1’i incelenmiştir. Sadece 2020 yılı içinde incelenen dijital materyal sayısı 261 bin 193’tür. Yılbaşından bugüne kadar toplam 242 operasyon yapılmış, bunların 104’ü çocuk istismarı, 53’ü yasa dışı bahis, 68’i ödeme sistemlerine, 17’si de bilişim sistemlerine saldırı suçlarıyla ilgilidir. Bu operasyonlarımızda 1544 kişi yakalanmış, bunların 466’sı tutuklanmış, 539’una da adli kontrol uygulanmıştır” dedi.



Siberay programıyla ülkemizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın internet ve teknoloji bağımlılığı gibi topluma ve kişiye zarar veren alışkanlıkları ile mücadele etmenin amaçlandığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, “Siberay programı, ulusal ve uluslararası platformlarda, siber farkındalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilimsel ve sistematik temellere dayanan etkin çalışmalar yaparak, bilişim sistemlerinin daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefleyen faaliyetler bütünüdür. Toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik içerikler ve ürünler geliştirmek, bu sayede internetin sosyal yapıyı bozucu, insanlara zarar veren bir silah olarak kullanılmasının önüne geçebilmektir. En özet ifadesiyle, tıpkı trafikteki doğru sürücü alışkanlıkları gibi, doğru internet kullanıcı alışkanlıkları oluşturabilmektir. Tehlikeleri bilen, sezen, bu tehlikelere göre doğru önlemler alabilen bireyler yetiştirmek, topluma bu yönde bilgi ve eğitim verebilmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına “Siberay Eğitim Programı” tanıtım töreninde salonda bulunan katılımcıları selamlayarak başlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Gelişen teknolojinin en büyük nimetlerinden olan internet, bilgiye erişimi sınırsız hale getirerek, hepimizin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgiye erişimin bu kadar kolay ve bu kadar yaygın hale gelmesi hiç şüphesiz ki, bazı tehlikeleri de beraberinde getirmiş; kötü niyetli kişiler, suç şebekeleri ve terör örgütleri, bilgiye izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde erişerek, kişi ve ülke güvenliğini tehdit eder hale gelmişlerdir. Yani bir anlamda gerçek dünyadaki mücadele, sınırları tanımlanamayan ve kuralları tam olarak konulamayan sanal dünyaya taşınmıştır” vurgusunu yaptı.



Konuşmasının devamında terör örgütleri ile provokatif durumlar ve çeşitli suçların önlenmesinde etkili olan Siber operasyonların önemine vurgu yapan Aktaş, “Terör örgütleri, örgüte eleman kazandırma ve yardım toplama, propoganda yapma, eylem planlama gibi yasa dışı faaliyetleri için bu alanı kullanmakta, siber korsanlar da düzenledikleri siber saldırılarla veri hırsızlığı yapmakta; ayrıca bu platformda banka ve kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal bahis başta olmak üzere ekonomik içerikli birçok bilişim suçu işlenmektedir” şeklinde konuştu.

Sözlerine ismi her ne kadar sanal olsa da suçların gerçek olduğu bu mecra tehlike saçarken, insanımızı ve özellikle çocuklarımızı korumanın zaruri hale geldiğine vurgu yapan Aktaş, “Anayasal düzeni tehdit, dolandırıcılık, sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, çocuk istismarı, casusluk, insan ve silah kaçakçılığı, yasa dışı dinleme, zararlı yazılımları yayma, itibarı zedeleme başta olmak üzere, işlenen bilişim suçlarına karşı, teşkilatımız da; siber operasyon merkezi ile güvenlik kalkanı oluşturmuş; uzmanlaşmış bir ekiple yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Sayın Bakanımızın verdiği güçlü destekle, siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız bünyesinde uluslararası standartlardaki teknolojik donanımla, etkin, kesintisiz ve kararlı bir mücadele vermekteyiz” dedi.



Konuşmasına devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla toplumsal hareketliliğe ve suça hizmet eden muhtemel provokasyonların önlenmesi amacıyla, internet üzerindeki açık kaynaklarda, sistematik biçimde ve 7/24 esasına göre suç içeriklerini araştıran sanal devriye faaliyetlerimizin de yoğun bir şekilde devam ettiğine değinen Aktaş, “Yaptığımız bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile internet ve sosyal medyayı en fazla kullanan genç kesimin, bu mecradan olabildiğince güvenli ve verimli bir şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz. 62 milyon internet kullanıcısı ve 54 milyon sosyal medya kullanıcısının olduğu bu alanda bir boşluk oluşmaması, daha bilinçli, kontrollü ve sağlıklı kullanılması en önemli sorumluluklarımızdan biridir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasına son vermeden önce özellikle pandemi döneminde iş, alışveriş ve eğitim faaliyetlerinin iyice arttığı internet ortamının, daha sağlıklı ve güvenli kullanılmasına yönelik geliştirilen “Siberay Programı” ile, dijital dünyanın tehlikelerini bertaraf etmeyi, insanımızı teknoloji bağımlılığından ve zararlı etkilerinden korumanın amaçlandığını söyleyen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “Bu amaçla eğitim kurumlarımızda düzenleyeceğimiz siber farkındalık faaliyetleri ile, ebeveynlerle de iş birliği yapacak, çocuklarımızı sanal dünyanın tuzaklarına karşı koruyarak, onların bu alanda emin ve ehil ellerde olmalarını sağlayacağız. Akılla, bilgiyle ve bilinçle yönetebileceğimiz parmağımızın ucundaki dünyaya karşı, farkındalığımızı arttıracak bu projeye destek olan, tüm paydaşlarımıza şükranlarımı arz ediyor; polis-vatandaş dayanışmasını güçlendirecek projemizin hayırlı olması temennisiyle saygılarımı sunuyorum” ifadeleriyle sözlerine son verdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, “İnternet hepimizin hayatı için vazgeçilmez bir parçası. Bir yanıyla çok zengin fırsatlar dünyası, bir yanıyla da önü alınmaz ise büyük risklere gebe bir mayın tarlası olarak karşımızda duruyor. Sayın bakanımızın ifade ettiği gibi dijital alan bir küresel mücadele alanı, bir yönüyle de suç ve kriminal bir alan haline gelmiştir. Dijital dünyanın kendine has özellikleri bizi bu dünya ile bağlantılı hale getiren akıllı telefonlar, finans işlemleri, oyunlar, sosyal medya ve diğer alanlar bu mecranın doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanımı zorunlu hale getirmektedir. Bizler bu duygu ve düşünceler ışığında devlet refleksinin doğal bir sonucu olarak sayın bakanımızın himaye ve destekleriyle Siberay programını hayata geçirmeye karar verdik. Siberay programıyla, siber farkındalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilimsel ve sistematik temellere dayanan çalışmalar planlayarak her yaş grubundaki vatandaşlarımızın internet ve teknoloji bağımlılığına maruz kalmadan teknolojinin vatandaşlarımıza değil, vatandaşlarımızın teknolojiye hükmetmesine sağlamayı hedefliyoruz. Proje milli eğitim temel kanunlar rehberliğinde teknoloji ile genç nesiller arasında set çekmek yerine, bilinçli kullanım etkileşimi için zemin oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.



Siberay Eğitim Programı açılış töreni programı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu



Tören programına, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkanlar, Daire Başkanları, birçok bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.