Siber zorbalık ve trolleme nedir?

İnternet üzerinden online etkileşimlerin anonim olması, erişilebilirliği ve çokluğu, insanların diğerlerini taciz ederken veya incitirken daha rahat davranmasına neden oluyor. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla hayatımız gittikçe sanal hale gelirken, online zorbalık türlerini anlamak eskisinden çok daha önemli hale geldi. Özellikle de ebeveynler açısından. ESET, online zorbalıkta öne çıkan iki öge olan Siber Zorbalık ve Trolleme konularına açıklık getiriyor:



Siber Zorbalık

Siber Zorbalık, teknolojiyi kullanarak “saldırı veya istismar yoluyla başka kişiye zarar vermek, kişiyi strese sokmak veya kişisel kayba uğratmak amacıyla yapılan eylem” şeklinde tanımlanıyor. Maalesef bu türde bir davranış neredeyse tüm internet sitelerinde ve Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, online oyun toplulukları ve SMS gibi anında mesajlaşma platformlarında bulunabilir.

Bu platformların zorbalara açık olması, siber zorbaların rahatlıkla her yerde kendini göstermesine olanak sağlıyor. Ayrıca siber zorbaların birçok farklı platformda kurbanlarını hedef alması, kurbanlarına kaçış olmadığı hissini yaşatıyor.

Siber zorbalığa maruz kalan kişiler, kendilerini çaresiz hissedebilir; bu tacizi önlemek için yapabilecekleri bir şey olmadığını düşünebilir. Ancak durum böyle değil. Birçok sosyal medya platformunda, onayınız olmadan paylaşılan fotoğraf, kötü amaçlı söylem veya uygun olmayan yorum gibi sizi rahatsız eden bir durum olması halinde bildirebilirsiniz. Birçok ülkede taciz bir suçtur ve yasal olarak ciddiye alınır, zorbalığa uğrayan insanlara yardımcı olmak üzere birçok farklı yardım hattı vardır, hatta polise de bildirebilirsiniz.



Trolleme

İnternet trolleri, kişileri üzmek amacıyla kasti olarak içeriklerine provokatif veya rahatsız edici mesajlar yollar. Bu yorumlar genellikle hedef alınan kişinin fiziksel veya kişisel özellikleriyle ilgidir ve ırkçılık, kadın düşmanı, homofobik veya kilofobik olabilir. Troller, internette anonim olabileceklerinden kötü şeyler söyleme konusunda rahat hisseder ve gerçek dünyada yapmayacakları yorumları yapar. Trollenmek, kurbanın kaygısını artırabileceği ve öz güvenini zedeleyebileceği için önemlidir.

Trollenen kişiler için en önemli tavsiyelerden biri, bu yorumlara cevap vermemeleridir. Kendinizi savunmak veya tartışmaya girmek isteyebilirsiniz, ancak troller genellikle ilgi çekmek ister ve onları görmezden gelmek onlara karşı güçlü bir silahtır. Ayrıca, trollerin hedefindeki kişi hoş olmayan yorumları bırakan hesapları engelleyebilir, bu sayede troller sayfaya yorum yapmaya devam edemez.



Ebeveyn kontrol uygulamaları korumaya yardımcı olur

Çocukları siber zorbalıktan ve diğer online tehditlerden korumak için ebeveynler, pek çok güvenlik markası tarafından sunulan ebeveyn kontrol yazılımlarını kullanabilirler. Bu tür yazılımlar, siber zorbaların yollamış olabileceği uygun olmayan görüntülere ve videolara erişimi engelleyerek, çocuğunuzun gördüğü içeriği filtreler.

Ebeveyn kontrol yazılımları, çocuğun yaşına uygun olarak uygulamaları filtrelemenizi de sağlar. Ayrıca çocuğun, cihazı ne kadar kullanabileceğini de kısıtlar. Bu, bazı siber tehditlerin önlenmesi açısından çok önemli olabilir. Kullanım süresinin kısıtlanması internet bağımlılığını azaltmaya yardımcı olur, gençlere daha geniş bir bakış açısı sunar ve siber zorbalığa maruz kalmalarını engeller.



