Siber Vatan nedir ve ne demek?

Siber Vatan Projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulmuş ve 2014 yılından itibaren Proje Çerçevesinde çeşitli eğitim ve kapasite geliştirilme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu proje ile ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet ederken aynı zamanda yetişmiş insan gücünün artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra inovatif düşüncenin artırılması çalışmaları yürütülmektedir.

SİBER VATAN EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle Siber Güvenlik kapsamındaki teknik eğitimler, Girişimcilik Eğitimleri, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri ve İnovasyon Eğitimi gibi inovatif fikirleri tetikleyen amaca yönelik özel eğitimlerle desteklenmektedir. Ayrıca siber güvenlik ve yazılım alanında yetkin firmaların bölgemizde yatırıma çekilmesi ve melek yatırımcı görüşmeleri de yapılmaktadır.

Bu sayede farklı düşüncesi olan yetenekli bireylerin hayallerini hayata geçirmeleri için uygun şartların oluşması sağlanmaktadır.

PROJENİN BÖLGE VE ÜLKE AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Geleceğin mesleklerine yönelik araştırmalar ve öngörüler yakın gelecekte bilişim sektöründeki en parlak mesleklerin başında Siber Güvenlik Uzmanlığının olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gelişen yeni teknolojiler ile birlikte yeni nesil meslek grupları gelişmekte ve bu meslek grupları için nitelikli işgücü ihtiyacı doğmaktadır. Bu program bölgemizdeki yetişmiş insan gücünü ve bu işgücünü artıracak eğitmen sayısını artırarak dünya çapındaki Dijital Teknolojiler ve Siber Güvenlik Uzmanı ihtiyacının karşılanmasındaki en yüksek payın bölgemizden karşılanmasını hedeflemektedir.

SİBER VATAN PROJESİNE KİMLER KATILABİLİR?

Bu aşamada projeye Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde ikamet eden ya da öğrenim gören kişiler katılabilir. Gerçekleştirilecek her eğitim için bölge dışından başvurulara sınırlı sayıda kontenjan ayrılacaktır.