MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber tehditlere 'kalkan' hazırlığı
GeriTeknoloji Siber tehditlere 'kalkan' hazırlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Siber tehditlere 'kalkan' hazırlığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber tehditlere 'kalkan' hazırlığı
Abone Olgoogle-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile siber tehditlerin etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile siber tehditlerin etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) siber tehditlerin etkilerinin azaltılması amacıyla 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi öngörüldü.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik eylemler, siber savunmanın güçlendirilmesi, kritik altyapıların korunması, siber suçlarla mücadele, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi, milli güvenlik ve siber güvenliğin entegre edilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve farkındalığın sağlanması amaçlarına odaklanılarak hazırlandı.

Söz konusu planda siber tehditlerin etkilerinin azaltılması öncelikli hedef olacak. Ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınması ve güvenli bir siber ortamın oluşturulmasının amaçlandığı planla, ülkenin siber güvenlik alanında mevcut durumunu daha da ileriye taşıyarak uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması sağlanacak.

Yerli ve milli çözümler ön planda

Siber güvenliği sağlayacak kritik teknoloji ürünlerinin milli imkanlarla üretilmesi, dışarıdan temin edilecek ürünlerde gizliliğin ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemleri içeren plan, ulusal siber uzayda hizmet sağlayan, veri işleyen ve bilgi sunumunda rol alan yazılım, donanım ve ağda gizliliğin, güvenliğin ve mahremiyetin korunmasını sağlayacak.

Plan, toplumun siber güvenlik konusunda farkındalığının düşük olması, kişisel güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucunda kişisel bilgilerin ele geçirilmesi ve yok edilmesi risklerine karşı önlemleri içerecek.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle