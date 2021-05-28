Siber suçluların hedefinde yaşlılar var

Evde kalma sürecinin uzamasıyla sosyal medya platformlarının yaşlı kullanıcı sayısında önemli bir artış oldu. Teknoloji kullanımı arttı. Görüntülü konuşmalar tercih edilmeye başlandı. Toplantı uygulamaları uzak tanıdıkları bir araya getirmede araç oldu. Bu süreç ile birlikte dijital okuryazarlığın daha az olduğu ileri yaş grubunda finansal dolandırıcılıklara ve sanal kimlikler üzerinden gerçekleştirilen saldırılarda da artış gözlenmeye başladı.

Dijital farkındalık zayıf

ESET uzmanları yaşlı yetişkin grubunda önemli bir farkındalık eksikliğine dikkat çekti. Yaşlılar, kişisel veya finansal bilgilerini almaya çalışan suçlulardan, internet üzerinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden çok haberdar değiller. Sahte banka mailleri, GSM operatörlerinden gelen, fatura süsü verilmiş oltalama amaçlı mailler, kişisel verilerini korumak konusunda farkındalıkları oldukça düşük.

Romantik dolandırıcılık artıyor

Pandemi dönemi, insanların arkadaşlık arayışlarını ciddi bir şekilde kısıtladı ve birçok kişinin çevrimiçi platformlara yönelmesine neden oldu. Bu uygulamalar içerisinde çevrimiçi flörtleşme uygulamaları da yer alıyor. Masum olabileceği gibi riskleri de barındırabilecek bu uygulamalarda dolandırıcılık olasılığına karşı dikkatli olmak ve şüpheli yaklaşmak gerekiyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu’na ait bir rapora göre, 60 yaş üstü kişiler 2019 yılında çevrimiçi flörtleşme dolandırıcılığında neredeyse 84 milyon dolar kaybetti. Tüm yaş grupları arasında çevrimiçi flörtleşmenin popülerliğinin oldukça artmasına neden olan COVID-19 pandemisi de bu sorunun büyümesine katkıda bulundu. Romantik ilişki yoluyla dolandırıcılık, çok fazla bildirilmeyen bir suç, çünkü kurbanlar genellikle yaşadıkları dolandırıcılıktan utanıyorlar. Bir terslik olduğunu fark ederek ve sorunla ilgili konuşarak sevdiklerinizin büyük miktarda para kaybetmesini ve kalp kırıklığına uğramasına engelleyebilirsiniz.

Bu dolandırıcılığın ardından, devlet yetkililerinin kılığına girerek yapılan dolandırıcılıklar, çeşitli çekiliş ve piyango dolandırıcılıkları ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Büyüklerimizi çevrimiçi ortamda nasıl koruyabiliriz

Teknoloji ve dijital dünya ile sonradan tanışan büyüklerinize karşı anlayışlı ve sabırlı olun.

Dijital dünyanın kendisine özgü kuralları olduğunu ve bu dünyada da kötü karakterlerin varlığını büyüklerinizle paylaşın.

Sosyal medya platformlarında gerçek olmayan, dolandırıcılık amacıyla sonradan yaratılmış hesapların olabileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunun.

Büyüklerinize, e-posta kullanımı hakkında bilgi verin. Tanımadıkları kişilerden gelen e-postaları kesinlikle açmamalarını isteyin.

SMS ile gelen linkleri tıklamadan önce dikkatli olmaları gerektiğini söyleyin.

Yakınlarınıza tanımadıkları insanların onlara hiçbir koşulda ücretsiz bir hediye vermeyeceğini anlatın.

Sosyal medyada gördükleri sahte olabilecek tanıtım ve kampanyalar konusunda bilgilendirin.

Kimlik ve banka bilgilerini hiçbir yere vermemeleri konusunda onları uyarın.

Mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanmaları konusunda bilgilendirin.

Tahmin edilmesi zor şifre ve parola kullanımı konusunda yönlendirici olun.