Siber Sinyaller Raporu’na göre kimlik hırsızlığı siber suçlar arasında başı çekiyor

Haberin Devamı

Rapor, küresel arenada gözlemlenen siber tehditler arasında yükselişe geçen teknik ve taktiklerin yanı sıra, bilinen en etkili siber saldırganların kullandığı stratejilere ilişkin de detaylı bilgiler içeriyor. Siber Sinyaller Raporu’nun, sürekli değişen siber tehditlere karşı yeni teknolojilerden faydalanarak yeni stratejiler geliştirmeye çalışan Bilişim Direktörleri (CIO), Bilişim Güvenliği Direktörleri (CISO), Gizlilik Direktörleri (CPO) ve ekipleri tarafından başvurulabilecek değerli bir bilgi kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor.

Siber Sinyaller Raporu, Microsoft’un güvenlik ve araştırma ekiplerinin 24 trilyon sinyal üzerinden yaptığı analizlerden; 40’ı aşkın devlet bağlantılı siber saldırgan ve 140’ı aşkın saldırı grubu üzerine gözlemlerinden meydana geliyor. Raporda, geçtiğimiz yıl içinde “kimlik” konusunun siber güvenlik alanında büyük bir sorun haline geldiğine vurgu yapılıyor. Siber tehditlerin artış gösterdiği son 2 yıl içinde, kimlik koruma ve şifresiz çözümlere yeteri kadar önem verilmediğinin de altı çiziliyor. Yapılan araştırmalar, Microsoft müşterilerinin sadece %22’sinin Microsoft’un Bulut Kimliği Çözümü olan Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) servisinden faydalandığını ve bu sayede Aralık 2021 itibarıyla güçlü bir kimlik koruma sistemini uygulamaya koyabildiğini gösteriyor. Microsoft, Ocak-Aralık 2021 döneminde Azure AD’yi kırmaya yönelik 25.6 milyar saldırının önlendiğini; bunun yanı sıra Office 365 için Microsoft Defender aracılığıyla, kimlik hırsızlığı amaçlı atılan 35.7 milyar mailin bloke edildiğini belirtiyor.

Haberin Devamı

Evlerinde ve ortak ofislerde çalıştıkları için iş uygulamalarına ve verilerine birden çok lokasyon üzerinden erişen çalışan sayısının artmasıyla birlikte siber güvenlikte otantikliğin önemi de daha iyi anlaşılıyor. Bu bağlamda sadece işletmeler değil, sanal ortamda kişisel bilgilerini, kimliklerini ve cihazlarını aktif olarak kullanan; bulutta verilerini depolayan tüm kullanıcılar birer hedef haline geliyor.