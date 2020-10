Siber saldırılara karşı güçlü parola kullanmayı ihmal etmeyin

Giderek artan siber saldırılar daha sofistike ve hedefe yönelik bir hal aldı. Özellikle son dönemdeki siber saldıralar büyük çaplı global şirketlerin ve hatta ülkelerin dahi ciddi maddi kayıplar yaşamasına sebep oldu. Birçok siyasetçi ya da sanatçı aynı saldırılar yüzünden itibar kaybına uğradı. Özetle, teknolojinin giderek daha da ulaşılabilir bir hal almasıyla birlikte bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımları kullanarak yaptıkları saldırılar, siber güvenliğin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. O halde ne yapmalı?

Her 10 kişiden 8'i parola güvenliğinden endişeli

World Economic Forum’un her yıl hazırladığı The Global Risk 2020 raporuna göre; siber saldırılar yüzde 76,1’lik oranla dünyada ilk 5 risk grubunda yer alıyor. Siber saldırılar daha yaygın hale geldikçe, zayıf parolalar ve kimlik doğrulama uygulamaları tarafından oluşan güvenlik açıkları, kimlik avı gibi saldırılara zemin hazırlıyor. Business Wire'da yayımlanan araştırmaya göre; kişilerin %51’i özel hayatlarında kimlik avı saldırısı geçirdiğini söylerken, %44'ü bu saldırıyı iş yerinde geçirdiğini söylüyor. Bu veriler, şirketlerin halen bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduklarını gösteriyor. Çünkü her 4 kişiden yaklaşık 3'ü yinelenen parolalar kullanıyor ve bunların çoğu 5 yıl veya daha uzun süredir değiştirilmiyor.

Alt tarafı bir parola deyip geçmeyin

Bugün birçoğumuz için çok basit gibi görünen parola sıfırlama işlemleri, her kademeden şirket ve çalışanları için gereksiz zaman kaybı, motivasyon düşüklüğü ve hatta verimlilik azalması gibi sorunlara yol açabiliyor. PEAKUP Teknoloji CEO’su Ahmet Toprakçı; daha kompleks ve güçlü parolalara sahip olmanın önemine dikkat çekerken siber tehditlere karşı farkındalığın artmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Parola yönetimiyle zararın önüne geçmekle kalmayıp tasarruf bile edildiğini belirten Toprakçı, “Bir çalışan yılda ortalama 7 kez basit bir parola sıfırlama işlemi için IT birimiyle iletişime geçiyor. Bu durum hem IT çalışanı hem de diğer tüm çalışanlar için boşa harcanan zaman anlamına geliyor. Gelen bir parola yenileme talebini IT masalarının sıfırlaması ortalama 12 dakika. Mali bakımdan gerekli alt yapı sağlandığında bir parola sıfırlama maliyeti ortalama 70 dolar. Yaptığımız çalışmalar gösterdi ki; parola belirleme, değiştirme ve sıfırlama sorunları çözülürse, her bir çalışandan yılda yaklaşık 200 TL tasarruf sağlanması mümkün.”