Siber Kariyer Sertifika Programı başlıyor

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerin katılacağı "Siber Kariyer Sertifika Programı"nı hayata geçiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerin katılacağı programda, 3 hafta boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından, Bilgi Güvenliğine Giriş, Linux İşletim Sistemi Temelleri, Temel Ağ Güvenliği, Web Uygulama Güvenliği, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Uygulamalı Sızma Testi, Machine Hacking, Threat Hunting ve Bilgisayar Adli Analizi eğitimleri verilecek.

Eğitimlerin yanı sıra program boyunca düzenlenecek CTF'ler (bayrağı yakala etkinlikleri) ve çeşitli yarışmalarla öğrencilerin teknik kabiliyetleri ölçülecek. 3 haftalık programda, uzman isimlerden mentorluk da alacak öğrenciler, program sonunda küme üyesi firmalarda iş ve staj imkanları yakalama fırsatı kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii Akademi, CyberThink Düşünce Kuruluşu, Siber Kulüpler Birliği ve Vizyoner Genç tarafından da desteklenen program 5-24 Ekim'de online olarak gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 13 Eylül olan programa, online yazılı sınav, online CTF ve online mülakat aşamalarını geçen 20 kişi kabul edilecek.

"Program 'Siber Vatan'ın yeni uzmanlarını yetiştirmeye katkı yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak ülkemizin olası saldırılarda siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Bunun için kurduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 170 üyesiyle başarılı çalışmalara imza atıyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bugüne kadar gerçekleştirdiği 150'nin üzerinde eğitim programıyla 4 bine yakın öğrenciye eğitim verdi. Pandemi sürecinde de eğitimlere ara vermeyen kümelenmemiz, nisan-ağustos ayları arasında 30 online eğitim gerçekleştirildi. Siber Kariyer Sertifika Programı da 'Siber Vatan'ın yeni uzmanlarını yetiştirmeye ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamaya önemli bir katkı sunacak. Bu alanda kariyer yapmak isteyen mezun öğrencilerimizi bu programa bekliyoruz."



