Siber hırsızlardan 13 milyon dolarlık dolandırıcılık

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bu verileri düzenli olarak güncellediği kendi bilgi kayıtlarından derledi. Bu yılın başından 14 Nisan tarihine kadar dolandırıcılık kaynaklı toplam kayıp 13,13 milyon dolar olarak bildirildi. Kişi başı ortalama zarar 568 doları buldu.



Dolandırıcılık çeşitleri başı çekiyor

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in dikkat çektiği FTC verilerine göre en çok bildirilen suçlar, 9 bin 634 şikayet ile dolandırıcılık kategorisinde yer alıyor.

Şikayetçilerin yüzde 46,4'ü, çeşitli dolandırıcılık eylemleri nedeniyle maddi kayba uğradığını bildirdi. Maruz kalınan pek çok dolandırıcılık eyleminin rapor edilmediğini düşünürsek resmî rakamların gerçek durumu ortaya koymadığını rahatlıkla söylemek mümkün.

En fazla sayıda şikayet (2 bin 853) seyahat ve tatil ile ilgili ürün ve hizmetler için yapılan iptal ve geri ödemelerle ilgili. Bu kategorideki kayıp yaklaşık 4,8 milyon dolara karşılık geliyor.

Online alışveriş ikinci sırada

Online alışverişle ilgili dolandırıcılıklar, 1.804 şikayet ve neredeyse 1,5 milyon dolarlık kayıpla en sık görülen ikinci suç. Çeşitli işletmeleri taklit eden düzenbazlar sadece 384 vakayla en küçük grubu oluşturmasına rağmen, yaklaşık 1,2 milyon dolarlık kayba neden olarak en çok zarar verenler arasında üçüncü oldu.



En çok Kaliforniyalılar dolandırılmış

Şikayetlerin çoğu, dolandırıcılar tarafından kandırıldığını bildiren 2 bin 68 kurbanla Kaliforniya eyaletinden geldi. Florida, Teksas ve New York eyaletlerinin her birinden 1.000’i aşkın şikayet alındı.



Virüs salgını, sahtekarlık salgınına dönüştü

Dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını, dolandırıcıların insanların koronavirüs korkularını sömürmeye başladığı tam gelişmiş bir sahtekarlık salgınına dönüştü. Dolandırıcılık eylemleri arasında, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası veya ulusal kurumların isimlerini kullanma ve aslında var olmayan maskeler satan sahte online mağazalar oluşturma gibi aldatmacalar başı çekiyor. Bu nedenle, ilk bakışta her şey gerçek gibi görünse bile uyanık davranmak ve doğrulamak her zamankinden daha önemli hale geldi.