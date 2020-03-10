Siber güvenlikle ilişkili çözüm geliştirenlere kapılarını açtı

Teknoloji tabanlı en iyi girişimler pilot projelerin bir parçası olmaya davet edilecek. Burada girişimciler, Kaspersky ile birlikte ürün geliştirmek için çalışacak ve ürünlerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalayacak. Girişimciler ayrıca teknik konularda ve şirket yönetimi hakkında eğitimler alacak. Pilot aşamasını geçenler Kaspersky kanal ortaklarına (distribütörler ve bayiler), müşterilerine ve müşteri adaylarına erişebilecek.

Kaspersky IHub ikinci kez tüm dünyada girişimcileri çağırıyor. 2019’daki ilk çağrıya 49 ülkeden 258 başvuru yapıldı. Milano’da düzenlenen Demo Gününde fikirlerini sunan 12 finalist girişimden dördü Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), ulaşım, blok zinciri ve dolandırıcılık önleme teknolojileri alanlarında birinci oldu. Kazanan girişimler Kaspersky ile ortak çalışma yapma fırsatı yakaladı ve ürünlerini tüm dünyada tanınan bir siber güvenlik markasının desteğiyle piyasaya çıkardı. Yeni geliştirilen ürünler ayrıca şirketin portföyünde de yer aldı. Böylece yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için ortak bir yaklaşım benimsendi.

Bu yıl adaylar, Kaspersky Innovation Hub ve kurumsal inovasyon platformu F6S tarafından hazırlanan yarışmalara katılmaya davet edildi. Kaspersky’nin hizmetlerini geliştirmeye ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının bir parçası olarak, “tüm hayatın korunması” (aile koruması, ev güvenliği, gizlilik) ve oyunlar üzerine gelişmiş projeler üzerine çalışan ekipler için özel yarışmalar tasarlandı.

Tüzel kişiliğe sahip, ürün veya prototipleri bulunan, çok sayıda anlaşma yapmış ya da pilot projeler üzerinde çalışan girişimler için başvurular başladı. Teknik ve kurumsal onay ile birlikte girişimlerin yatırım fırsatları da F6S Corporate Innovation Analyst Insights ürünün yardımıyla Kaspersky ekibi tarafından değerlendirilecek. Girişimlerin sundukları ürün veya teknolojilerin somut siber güvenlik kullanım senaryolarındaki becerisi dikkate alınacak. Seçim sürecinde uzmanlar ayrıca, girişimlerin küresel siber güvenlik çalışmalarında Kaspersky IHub ile birlikte çalışmaya ne kadar hazır olduklarını ve ilgi gösterdiklerini değerlendirecek.

Seçilen girişimciler projelerini bu yılki Demo Seçim Günleri’nde jüriye sunmak için davet edilecek. Etkinlik 27-28 Mayıs tarihlerinde Milano’da gerçekleşecek.