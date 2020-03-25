Siber güvenlik yazılımları 3 ay ücretsiz oldu

Türkiye’de toplumun eve kapanması, evdeki internet kullanımını büyük ölçüde arttırdı. Aynı şekilde siber suçluların bu yoğun kullanımı kendi faydalarına dönüştürme ve koronavirüs endişesinden yararlanma çabası da arttı. Çeşitli oltalama (Phishing) ve zararlı yazılım bulaştırma yöntemleriyle kişilerin bilgisayar, tablet ve telefonlardaki hassas verilere ulaşmaya çalışıyorlar.

ESET Türkiye, koronavirüs günlerindeki zor zamanları birlikte güvenle atlatabilmek için Türkiye’deki tüm kullanıcılara üç ay boyunca internet güvenliği yazılımını ücretsiz olarak kullanıma sundu.

ESET Internet Security, ESET’in özel hazırladığı web sayfasından indirilebilir durumda. Üç ay ücretsiz kullanım, 30 Nisan 2020 tarihine kadar indirilen ESET Internet Security lisansları için geçerli.



3 ay ücretsiz uygulamaya geçen bir diğer güvenlik yazılımı şirketi de Bitdefender oldu. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, Koronavirüs nedeniyle sosyal teması azaltmak için evden çıkmayan kullanıcıların, internette kişisel cihazlarıyla daha fazla zaman geçirdiklerini ve dolayısıyla tehditlere daha açık olduklarını belirterek bu kararı aldıklarını söyledi.

Bitdefender Total Security 2020 içerisinde yer alan ebeveyn kontrolü ile anne babalar, uzaktan eğitim sürecinde internet kullanımı artan çocuklarını dijital tehlikelere karşı koruyabilirken, evden çalışanlar ise Wi-Fi koruması sayesinde şirket verilerini koruyabilecek.