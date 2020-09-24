Siber güvenlik yatırımları trilyon dolara koşuyor

KPMG’nin yayımladığı rapora göre 2020 yılının ilk altı ayında 25,6 milyar dolar değerinde bin 221 anlaşma imzalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre oldukça gerileyen küresel fintech yatırımları, Covid-19 salgınının frenlediği birleşme ve satın alma yatırımlarındaki düşüşten etkilendi. Siber güvenlik yatırımlarında ise tarihi rekor var.

Rapordan dikkat çeken başlıklar şöyle;

Küresel fintech yatırımı, 2019’un 150,4 milyar dolarlık toplam yatırımının çok gerisinde. Yıl ortasında, küresel olarak toplam fintech yatırımı 25,6 milyar dolar oldu.

ABD merkezli işlemler,12,9 milyar dolarlık yatırımla toplam yatırımların en büyük kısmını oluşturuyor. Yatırımlarda Asya Pasifik bölgesinin 8,1 milyar dolar, EMEA’nın ise 4,6 milyar dolar payı var.

VC tarafından yansıyan rakamlar ise çok daha iyi. İlk yarının sonunda ABD’ye 9,3 milyar dolar, Asya 6,7 milyar dolar ve EMEA’ya 4 milyar dolar VC yatırımı geldi. ABD ve EMEA’nin VC yatırımında yeni bir rekor görme yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz.

2018 ve 2019’da yaşanan mega M&A işlemlerinin ardından, bu yılın ilk yarısında dünyanın tüm bölgelerinde birleşme ve satın alma faaliyeti keskin şekilde düştü. İlk yarıyılda, küresel M&A anlaşmaları ikinci çeyrekteki 85,7 milyar dolara kıyasla, 4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Siber güvenliğe yapılan küresel yatırım, 2019’da rekor kıran 592,3 milyon doları geçerek yeni bir rekor imza attı ve 870,8 milyon dolara ulaştı.

Hızlandırılmış dijital trendler

Rapora göre fintech’lerin geleceğini hızlandırılmış dijital trendler belirleyecek. Temassız ödeme ve dijital hizmet modellerine artan, talep dijital çözümleri hızlandırıyor. Bu trend Covid-19 ile devam eden 2020’nin ikinci yarısında da fintech yatırımları için değişimin itici gücü olacak. Dijital trendlerin hızlanması, fintech yatırımlarını yalnızca doğrudan fintech çözümlerinde değil, aynı zamanda siber güvenlik, dolandırıcılık önleme ve dijital kimlik yönetimi gibi ilgili kolaylaştırıcı teknolojilerde de yönlendirecek. Platform işletmeleri, özellikle daha az olgun ülkelerde, yatırımcılar için potansiyel olmaya devam edecek.



