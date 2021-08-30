Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom, siber güvenlik alanında gençlere güçlü eğitim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Kampı tamamlandı.

Uzmanlardan eğitimler aldılar, eğlenceli yarışma ve aktivitelere katıldılar

“Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda” sloganıyla hayata geçirilen projede gençler, çevrim içi olarak alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar. 10 gün süren yoğun eğitim programına katılan gençler, siber güvenlik sektörünün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere de dâhil oldular. Gençler, CTF (Bayrağı yakala) yarışmasında mücadele edip, eğlenceli aktivitelerde keyifli zaman geçirdiler. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer’e 15 bin TL, ikinci olan Enes Yılmaz’a 10 bin TL, üçüncü olan Berkay Soylu ’ya ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verildi. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası” sunuldu.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu: “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz.”