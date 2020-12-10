Siber Güvenlik Haftası 21-25 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışı yapılacak hafta, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı ile başlayacak.

Salgın dolayısıyla kısıtlı katılımla gerçekleştirilecek açılış töreninde, yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan kamu temsilcilerinin ödüllendirileceği tören ve kamu temsilcileriyle özel oturum gerçekleştirilecek.

Milli Siber Güvenlik Zirvesi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin ikinci kez düzenleyeceği Milli Siber Güvenlik Zirvesi, "yerli ve milli siber güvenlik" temasıyla kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getirecek.

Çevrim içi platformlardan yayımlanacak etkinlik, panellerde 40'ın üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Kamuda Yerli Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi paneli, kamudan önemli temsilcilerin ve küme üyesi firmalardan Picus ve Bilge Siber Güvenlik Teknolojilerinin katılımıyla yapılacak.

SSB Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Savunma Sanayiinde Yerli Siber Güvenlik panelinde ise ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM konuklar arasında yer alacak.

Telekom Sektöründe Yerli Siber Güvenlik paneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren moderatörlüğünde, Turkcell, Türk Telekom, Türksat, Ulak Haberleşme ve Procenne firmalarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Enerji Sektöründe Yerli Siber Güvenlik paneli, EPDK moderatörlüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi, Cyberwise, ICS Defense, Rovenma ve Speksko firmalarını ağırlarken, Finans Sektöründe Yerli Siber Güvenlik paneli ise BDDK moderatörlüğünde BKM, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası ve Küme üyesi Infosec firmasının katılımıyla düzenlenecek.

Milli Siber Güvenlik Zirvesi, yerli siber güvenlik ürünlerinin güvenirliğini artırmak amacıyla SSB, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve TRTEST tarafından yürütülen Test ve Sertifikasyon Projesinin görüşüleceği TSE moderatörlüğündeki, TRTEST, İstanbul Üniversitesi, Crypttech, Labris Networks ve Beam Teknoloji firmalarının katılacağı Yerli Ürünlerde Test ve Sertifikasyon paneli ile sona erecek.

Sanal Siber Güvenlik Fuarı

Küme üyesi 80'in üzerinde yerli siber güvenlik firmasının stantlarıyla yer alacağı Sanal Siber Güvenlik Fuarı, hafta boyunca siber güvenlik ilgilileri tarafından ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler

Zirve, söz konusu haftada, kümelenme ve üye firmaları tarafından düzenlenecek 30'un üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Türkiye Ulusal Siber Gösterim Merkezi'nin tanıtım toplantısı da 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantıda, uçtan uca entegre olmuş yerli siber güvenlik çözüm ürünlerinin senaryo bazlı canlı simülasyonlarla gösterimi yapılacak.

Ayrıca, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından salgın dolayısıyla bu yıl ertelenen Cyber Anadolu CTF (Capture The Flag) Programı, 2. Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışması, Malware Ninja Finali ve 2. Siber Güvenlik Demo Günü etkinlikleri de düzenlenecek.

Hafta ile ilgili bilgiler ve etkinlik programı www.siberguvenlikhaftasi.com web sitesinden takip edilebilecek.



