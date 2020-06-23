Siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul’da yarıştı

23 siber güvenlik fikrinin yarıştığı organizasyonda AVCS takımı; CCTV ve İHA/SİHA görüntülerinden elde edilen bilgilerin korunmasına yönelik projesiyle birinci olarak 25.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Proje CCTV ve İHA/SİHA araçlarından elde edilen bilgilerin yapay zeka mimarisi ile elden geçirilmesini, bu verilerin işlenerek kullanılabilir veriler haline getirilmesini ve saklı kalması gereken bilgilerin video görüntüsü tamamen silinmeden tersine boyama yöntemi ile saklanmasını sağlayan bir yapı sunuyor. Sistemde yetkisi olmayan personele görüntüler gösterilmezken, yetkisiz personel bunun farkında olmuyor ve kritik bilgiler güvence altına alınıyor.

Yarışmada ikinci olarak 15.000 TL’lik ödülü kazanan takım “Blok Zinciri 2.0” projesiyle Blocco 360 oldu. Micro-mining teknolojisi ile veriyi dağıtan ve kaydeden, dağıtık bir mimari algoritmaya sahip olan Blocco 360; bu proje ile dağıtık ve şifreli olarak veri güvenliği sağlayan yeni nesil blok zinciri algoritması sunuyor. Şirketler bu çalışma ile güvenli veri işleme ve kaydetme konusunda çözüme kavuşuyor. Düşük donanım gereksinimi ile yüksek veri güvenliği sağlayan proje özgün algoritması ile verilere güvenli ve yetkisel erişim sağlıyor.

Organizasyonda üçüncü olarak 10.000 TL’lik ödülün sahibi olan Siber vizyon takımı; siber güvenlik alanındaki karar verici ve aksiyon alıcılar için saldırı ve savunma yaklaşımları arasında bir yarışma ortamı oluşturarak oyunlaştırılmış öğrenme ve vizyon geliştirme ortamı sağlayan projesiyle dikkat çekti. Kuruma özel kapalı yarışma ortamı için kurumsal bir ortama dışarıdan gerçekleştirilen bir sızma testi aktivitesini veya ülkeler arası bilgi sızıntısına yönelik istihbarat konusunu içerebilen ön tanımlı senaryolara yönelik hem saldırgan hem de savunma görevlilerinin yarışabileceği oyun; kurumlara olası tehditler karşısında hızlı aksiyon alabilme imkanı sunuyor.

Yarışmada ayrıca dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci olan takımlar mansiyon ödülü olarak 5.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren ilk 7 takım Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi’nde 18 ay boyunca ofis imkanlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ne de ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul küme üyesi startup firmalarının 23 Haziran’da yatırımcılarla buluşacağı “Siber Güvenlik Demo Günü”nün de destekçileri arasında yer alıyor.