Shot on iPhone Challenge başladı

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iPhone 13 Pro serisi, gelişmiş bir kamera sistemine sahip ve kullanıcılar ilk kez minimum 2 santimetre netleme mesafesiyle keskin makro görüntüler yakalayabiliyorlar. Sıradan nesneleri farklı kılma ve yaşamdan daha büyük görünme yeteneğine sahip olduğundan, makro fotoğrafçılık başarılı.



iPhone makro fotoğrafçılığındaki en ilginç çekim örneklerinden bazıları, saç fırçası, bir meyve parçası, bir ampul, bir içecek üzerindeki bir grup baloncuk veya yaban arısı gibi günlük nesnelerin görüntülerini içeriyor.



Beşi Apple’dan ve beşi dünyanın dört bir yanından profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 10 uzman jüri, Apple Newsroom, apple.com‘daki bir galeride kutlanacak ve Apple’ın Instagram kanalında öne çıkacak kazanan fotoğrafları seçmek için birlikte çalışacak. Ayrıca dijital kampanyalarda, Apple Mağazalarında, reklam panolarında ve hatta halka açık bir sergide görünebilir olacak.



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Süjenize yakınlaştığınızdan emin olun. Fotoğraflamak istediğiniz süjeye 2 santimetre (yaklaşık bir inç) kadar yaklaşabilirsiniz.



Başlıca odak noktasını kadrajın ortasına yakın bir yere yerleştirin. iPhone ile makro çekim yaparken en net odak noktası burasıdır.



Belirli bir odak noktası ayarlamak için vizörde bir alana dokunun.



Ultra Geniş görüş alanıyla çekim yapmak için .5x ayarını kulanın ya da daha dar bir kadraj için 1x ayarıyla çekim yapın. Siz süjenize yakınlaştıkça, iPhone 1x kadrajı korurken kameralar arasında otomatik olarak geçiş yapar.