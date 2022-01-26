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Shot on iPhone Challenge başladı

#Apple#İphone#Yarışma
Shot on iPhone Challenge başladı

Shot on iPhone Challenge makro fotoğrafçılık yarışması başladı. Apple; dünyanın her yerinden fotoğrafçıyı, 16 Şubat 2022’ye kadar iPhone 13 Pro veya iPhone 13 Pro Max ile çekilmiş en iyi makro fotoğraflarını göndermeye davet etti. Kazananlar Nisan 2022’de açıklanacak.

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iPhone 13 Pro serisi, gelişmiş bir kamera sistemine sahip ve kullanıcılar ilk kez minimum 2 santimetre netleme mesafesiyle keskin makro görüntüler yakalayabiliyorlar. Sıradan nesneleri farklı kılma ve yaşamdan daha büyük görünme yeteneğine sahip olduğundan, makro fotoğrafçılık başarılı.

iPhone makro fotoğrafçılığındaki en ilginç çekim örneklerinden bazıları, saç fırçası, bir meyve parçası, bir ampul, bir içecek üzerindeki bir grup baloncuk veya yaban arısı gibi günlük nesnelerin görüntülerini içeriyor.

Beşi Apple’dan ve beşi dünyanın dört bir yanından profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 10 uzman jüri, Apple Newsroom, apple.com‘daki bir galeride kutlanacak ve Apple’ın Instagram kanalında öne çıkacak kazanan fotoğrafları seçmek için birlikte çalışacak. Ayrıca dijital kampanyalarda, Apple Mağazalarında, reklam panolarında ve hatta halka açık bir sergide görünebilir olacak.

Shot on iPhone Challenge başladı

iPhone 13 Pro ile makro çekim ipuçları:

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Süjenize yakınlaştığınızdan emin olun. Fotoğraflamak istediğiniz süjeye 2 santimetre (yaklaşık bir inç) kadar yaklaşabilirsiniz.

Başlıca odak noktasını kadrajın ortasına yakın bir yere yerleştirin. iPhone ile makro çekim yaparken en net odak noktası burasıdır.

Belirli bir odak noktası ayarlamak için vizörde bir alana dokunun.

Ultra Geniş görüş alanıyla çekim yapmak için .5x ayarını kulanın ya da daha dar bir kadraj için 1x ayarıyla çekim yapın. Siz süjenize yakınlaştıkça, iPhone 1x kadrajı korurken kameralar arasında otomatik olarak geçiş yapar.

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#Apple#İphone#Yarışma

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