Shin Megami Tensei V ve Shin Megami Tensei III Remaster Nintendo Switch'e geliyor

İlk sunumun öne çıkan özellikleri arasında Shin Megami Tensei RPG serisindeki iki yeni oyun hakkında detaylar ortaya çıktı: Shin Megami Tensei III'ün yüksek çözünürlüklü bir versiyonu ve ana numaralı serideki yeni bir oyun ve 2021'de Nintendo Switch'te eşzamanlı bir küresel lansman gerçekleştirecek olan Shin Megami Tensei V.

The Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ayrıca Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda için yeni karakterler, modlar ve haritalar ekleyen üç ücretli DLC paketini tanıttı. Ayrıca video, yaklaşan iki Nintendo Switch oyunu, Rogue Company ve WWE 2K Battlegrounds oynanış videolarını gösterdi.

Videoda açıklanan bazı önemli noktalar:

Shin Megami Tensei V: ATLUS’un Shin Megami Tensei serisindeki bir sonraki oyunu sadece Nintendo Switch'e geliyor. Bu destansı rol yapma oyununda, düzenin kendisi çöktü ve kaos her şeye hakim. Shin Megami Tensei V, 2021'de Nintendo Switch'te eşzamanlı bir küresel lansman gerçekleştirecek.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: Avrupa’da Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call olarak bilinen Shin Megami Tensei III'ün ilk çıkışından bu yana 17 yıl geçti. Şimdi, kıyamet efsanesi, klasik oyunun tam yüksek çözünürlüklü bir versiyonunda geri dönüyor ve 2021 baharında Nintendo Switch'e geliyor.

Rogue Company: Rekabetçi ve gündelik oyun modlarında diğer oyuncularla çarpışıyorsunuz veya ortamı kızıştıran AI rakiplerine karşı mücadeleye çıkıyorsunuz. Oyuncular savaşta ölürse, takım arkadaşları onları canlandırabilir ve hemen savaşa geri dönmelerine izin verebilir. Hareket kontrollü hedefleme desteği ile birlikte platformlar arası oyun ve çapraz kaydetme de ilk günden destekleniyor. Rogue Company hakkında daha fazla bilgi daha sonra açıklanacak.

WWE 2K Battlegrounds: WWE 2K Battlegrounds, 18 Eylül'de Nintendo Switch’e çıktığında, hem casual oyuncular hem de güreş sporuyla ilgilenenler pick-up-and-play çok oyunculu sistemi deneyimleyebilecek.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda DLC:Üç ücretli DLC paketi Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda’ya geliyor. İlk paket bugün çıkıyor.

Bir sonraki Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ile ilgili ayrıntılar ileride açıklanacak.