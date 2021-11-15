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Shiba coin ne zaman çıktı? Shiba inu coin tarihçesi

#Shiba Coin#Shiba Coin Ne Zaman Çıktı#Shiba Coin Çıkış Tarihi
Shiba coin ne zaman çıktı Shiba inu coin tarihçesi

Shiba coin, merkezi olmayan topluluk oluşturma konusunda bir deney ve Dogecoin'e (DOGE) benzer başka bir şaka parasıdır. Shiba Inu  aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir. Peki, Shiba coin ne zaman çıktı? İşte, merak edilen o detaylar

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Shiba coin, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer", olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir. Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların "milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına" olanak tanımaktadır, şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır.

İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.

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