Sherlock Holmes yeni maceralarıyla Storytel’de

Sherlock Holmes, merak uyandırıcı ve akıllara durgunluk veren yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşturuyor. Storytel ve The Conan Doyle Estate arasında imzalanan özel bir anlaşmayla, Storytel dünyanın en ikonik ve sevilen detektifinin yepyeni hikayelerini geliştirme ayrıcalığına kavuşuyor. Yeni maceralar, ödüllü romancı ve senaryo yazarı Anthony Horowitz’in yaratıcı liderliğinde bir grup yazar tarafından kaleme alınacak.

Storytel’in Uluslararası Doğrudan Yayıncılık Direktörü Rickard Henley yeni iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada “Sherlock Holmes efsanesini yeni dijital formatta yepyeni bir konuma taşıma fikrimize The Conan Doyle Estate’in gösterdiği ilgi, tam anlamıyla hayallerimizin gerçekleşmesi demek oldu. Tıpkı Anthony Horowitz’in bu projenin başına geçmesi gibi. Kendisi yalnızca muhteşem bir olay örgüsü ustası, başarılı romanlara ve televizyon senaryolarına imza atan biri değil, aynı zamanda House of Silk ve Moriarty gibi romanlarıyla zaten Sherlock Holmes evreninde derinlere dalmış bir yazar. Anthony’nin son derece yaratıcı bir şekilde bu eşsiz projeyi yürütmek için mükemmel bir seçim olduğuna inancım tam“ dedi.

Anthony Horowitz, Birleşik Krallık’ın hem çok yönlü hem de en üretken ve başarılı yazarları arasında yer alıyor. Ayrıca birbirinden farklı ortamlarda çalışabilen eşsiz biri. Kendisinin kaleme aldığı Alex Rider serisi dünya çapında yaklaşık 20 milyon sattı ve bir neslin tamamını okuma konusunda teşvik etmesiyle meşhur.

Anthony, aralarında yeni Sherlock Holmes ve James Bond romanlarının da yer aldığı toplam 40’tan fazla kitabın yanı sıra, Midsomer Murders ve Foyle’s War’un da aralarında olduğu ödüllü televizyon dizilerine de imza attı. En çok satanlar listesinde yer alan romanı Magpie Murders da çok yakın zamanda filme dönüştürüldü. Serinin üçüncü kitabı olan ve yazarın kendisinin yanı sıra eski dedektif ve komiser Hawthorne’un da kişisel olarak cinayet soruşturmasına katıldığı A Line to Kill, Ağustos ayında kitapseverlerle buluşacak.



Aracılığını Curtis Brown’da yazarın temsilcisi olan Jonathan Lloyd’un yaptığı anlaşmaya göre Horowitz, Sherlock Holmes hakkında tamamen yeni üç hikâye kaleme almak üzere Storytel ile anlaştı. Conan Doyle Estate ile yapılmış olan lisans anlaşması, hem yazara hem de Storytel’e markaya erişim sağlama olanağı vermenin yanı sıra Sir Arthur Conan Doyle’un mirasında yer alan engin bilgi ve uzmanlığı da sunacak.

The Conan Doyle Estate’den Richard Doyle, konuyla ilgili şunları paylaştı; "Ben büyürken her zaman büyük amcam Arthur’un çocuklarına nasıl da tutkuyla hikayeler anlattığını dinlerdik, tıpkı annesinin Arthur amcaya anlattığı gibi. Arthur amca, ilk aşkı olan hikâye anlatıcılığı sayesinde dünyanın en meşhur hikayelerini ve karakterlerini yaratmıştı. Onun mirasçıları olarak bizim amacımız da Sir Arthur’un evrenini ve karakterlerini orijinal hikayelerin ötesine taşımak. Bu öncelikle, sesli kitap olarak yayınlanacak projede Storytel ve Anthony Horowitz’le iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu sayede Sherlock’a ve onun evrenine yepyeni bir boyut kazandırmış olacağız." dedi.

Anthony Horowitz ise; “Bu projede Sherlock Holmes bambaşka bir perspektiften ele alınırken bir yandan da benim de her zaman çok sevdiğim eserlerin ruhuna tamamen sadık kalınacak. Ama öte yandan da beklenmedik şekillerde Conan Doyle’un hikâye anlatımı ve vizyonu daha da genişletilecek. Dünya çapında muazzam bir dinleyici kitlesi olan Storytel ile iş birliği yapmaktan dolayı çok heyecan duyuyorum. Benim için bu projenin kendisi bile bir macera.” dedi.

Senaryolaştırılmış dizi Anthony Horowitz’in ve Storytel’in Baş Yapımcısı Søren Vestergaard’ın yaratıcı yönetmenliğinde bir grup yazar tarafından kaleme alınacak. Format, 2022’nin ilkbaharında Storytel’in yer aldığı tüm pazarlarda yer alacak şekilde ve öncelikle sesli kitap olarak belirlendi.

Yazılı olarak basılması için yayıncı ortaklarla, televizyon ve sinema uyarlaması için de yayımcılarla görüşmeler hali hazırda sürdürülüyor.