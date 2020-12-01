Shazam kullananlara Apple Music 5 ay bedava oldu

Apple, yeni yıl öncesinde Shazam uygulaması üzerinden Apple Music kullananların sayısını artırmak için yeni bir planı hayata geçirdi. Shazam uygulaması ile kullanıcılar arattıkları müzikleri Apple Music üzerinden oynatmak istediklerinde kampanya aktif hale geliyor.

Kullanıcılar bu adımdan sonra Apple Music aboneliğine 5 ay boyunca ücretsiz sahip olabiliyor. Apple Music'i ücretsiz kullanabilmek için iPhone veya iPad kullanma şartı bulunuyor.

5 aylık süre dolduğunda dilerseniz aboneliğinizi iptal ettirebilir veya ücretini ödeyerek devam edebilirsiniz.

Daha öncesinde Apple Music kullanmamış aboneler için sunulan üç aya kadar deneme aboneliği sunuluyordu.



