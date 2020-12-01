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Teknoloji
Haber Giriş: 01.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Shazam kullananlara Apple Music 5 ay bedava oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Shazam kullananlara Apple Music 5 ay bedava oldu
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Apple'ın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Shazam uygulaması, sürpriz bir kampanyaya ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz olarak kullanılabilen uygulamayı kullananlara 5 aylığına Apple Music ücretsiz olacak.

Apple, yeni yıl öncesinde Shazam uygulaması üzerinden Apple Music kullananların sayısını artırmak için yeni bir planı hayata geçirdi. Shazam uygulaması ile kullanıcılar arattıkları müzikleri Apple Music üzerinden oynatmak istediklerinde kampanya aktif hale geliyor.

Kullanıcılar bu adımdan sonra Apple Music aboneliğine 5 ay boyunca ücretsiz sahip olabiliyor. Apple Music'i ücretsiz kullanabilmek için iPhone veya iPad kullanma şartı bulunuyor.

5 aylık süre dolduğunda dilerseniz aboneliğinizi iptal ettirebilir veya ücretini ödeyerek devam edebilirsiniz.

Daha öncesinde Apple Music kullanmamış aboneler için sunulan üç aya kadar deneme aboneliği sunuluyordu.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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