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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 01.03.2020 - 13:30,Son Güncelleme:/

Shazam Apple Music desteği kazanıyor! Spotify'a ne olacak?

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Shazam Apple Music desteği kazanıyor! Spotify'a ne olacak?
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Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan ve kullanıcıları dinledikleri şarkıların sahibine götüren Shazam, Apple'ın satın almasıyla birlikte çok yakında Apple Music desteğini arkasına alıyor. Peki bugüne dek Spotify ile entegre çalışan Shazam, bu desteğini kesecek mi?

Gün geçtikçe kullanıcı kitlesini artıran ve şarkıları da daha iyi bulmayı başaran Shazam, gördüğü yoğun ilgi neticesinde geçtiğimiz aylarda Apple tarafından satın alınmıştı. Apple'ın Shazam ile yoluna devam etmesiyle birlikte ilk radikal adım geldi. Shazam, çok yakında Apple Music ile entegre bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bugüne dek kullanıcılar, buldukları müzikleri doğrudan Spotify üzerinden dinleyebilme şansına sahipti. Ancak Apple Music desteğinin gelmesiyle birlikte Spotify desteğinin sürüp sürmeyeceği bilinmiyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar, Spotify desteğinin sona ereceğini öngörüyor. 

Henüz test aşamasında olan özelliği kullanabiliyorsunuz. Ancak öncelikle Apple Music hesabınızın bulunması gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa, hata ekranı sizi karşılıyor. Ardından işlem tamamlandığında kullanıcılar Shazam'ın bulduğu parçaları Apple Music üzerinden dinleyebiliyor.

Ancak Apple Music hesabı olmayıp, Spotify ile yola devam edenler için Shazam'ın bu desteğini kaldırma ihtimali, Spotify kulanıcılarını kara kara düşündürüyor. Şirkete yakın kaynakların iddiası, Spotify desteğinin sonlanacağına dikkat çekse de, Apple sürpriz bir kararla bu desteği sürdürebilir.

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