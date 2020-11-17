Shadowlands Scourge istilasının ikinci dalgası başlıyor

Scourge istilasının ikinci aşaması başladı ve Shadowlands'in resmi olarak çıkacağı 23 Kasım tarihine kadar devam edecek.



SHADOWLANDS, 24 KASIM'DA OYUNCULARLA BULUŞACAK

Blizzard Entertainment, World of Warcraft: Shadowlands'in yeni çıkış tarihini 24 Kasım saat 02.00 olarak açıkladı. Ekim ayının sonlarına doğru çıkması planlanan Shadowlands, devam eden beta testinde alınan geribildirimlere bağlı olarak bazı ince ayarlamalar ve cilalama çalışmaları yapılabilmesi için ertelenmişti. Böylece genişleme paketi çıktığında oyuncuların Azeroth'un öteki dünyasına yolculukları epik bir deneyim haline getirilebilecekti.

World of Warcraft'ın sekizinci genişleme paketi, oyuncuları Shadowlands'e götürecek. Burası fani ruhların yeni bir amaç bulmak için gittiği veya Lanetliler Kulesi'nde Jailer tarafından ebedi işkenceye maruz bırakıldığı, öteki dünyalardan oluşan sonsuz bir diyar. Oyuncular öteki dünyayı keşfederken Warcraft efsanelerinin akıbetini öğrenecek, Shadowlands'in birbirinden farklı bölgelerine hükmeden dört Ahit'ten biriyle bağ kuracak ve nihayetinde tüm kâinatı yok etmeyi hedefleyen karanlık bir tehditle yüzleşecek.

Nathria Kalesi'nin Kapıları 8 Aralık'ta Açılıyor



Shadowlands'in ilk epik 10 boss'lu baskını Nathria Kalesi, 8 Aralık'tan itibaren oynanabilir. Ayrıca baskının açılmasıyla beraber Shadowlands Baskını, Mythic Zindan ve PvP 1. Sezonu da başlıyor.



