Shaco Counter (Ct) - Shaco Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Shaco Counter'ın karşısına çıkaracağınız rakibi iyi seçerseniz kazanma şansınız da artacaktır. Bu sebeple güçlü rakipler seçmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Tabi bunun yanında bir de iyi bir strateji de kurmalısınız.

Shaco Counter

Bu karakter Shaco İblis Soytarı ismi ile tanınır. Shaco çok uzun yıllar önce yalnız olan bir prens için oyuncak olarak üretilmiştir. Ancak büyülü kuklamız bugünlerde cinayet işlemeye ve pek çok kargaşa çıkarmaya başlamıştır. Bu karakter kara büyü sebebi ile oldukça yozlaşmıştır. Çok sevdiği sahibini kaybetmesi ile birlikte de artık yalnızca ruhların mutsuzluğundan zevk alır bir hale bürünmüştür.

Rakipleri üzerinde ölümcül bir etki bırakabilmek adına basit numaralar yapmayı sever. Tüm bu kanlı numaralar onun için oldukça eğlencelidir. Eğer gecenin bir vakti kıkırdamalar işitirseniz kanlı iblis sizin için geliyor demektir.

Shaco Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Riven

Lee Sin

Vi

Udyr

Rek'Sai

Shyvana

Shaco Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Nidalee

Amumu

Fizz

Miss Fortune

Nocturne

Kha'Zix

Shaco Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Arkadan Vuruş: Shaco'nun yapmış olduğu temel saldırılar birimleri arkadan vurabilmektedir. Fazladan hasarlar verebilmek adına oldukça kritik vuruşları vardır. Shaco'nun bekleme süreleri değişiklik göstermektedir. Birimlere birkaç saniye içerisinde en fazla bir vuruş yapılabilmektedir.

Kandırmaca: Shaco bu yeteneği sayesinde görünmez olabilmektedir. Bunun yanında hedef bölgeye ışınlanma özelliği de vardır. Görünmez olarak yapmış olduğu ilk saldırı çok daha güçlüdür. Bu saldırıda rakibi ekstradan hasar alır. Bu şekilde Kandırmaca yeteneğinin bekleme süresi de daha az olur.

Soytarı Kutusu: Shaco bu yeteneği ile oldukça gizli bir Soktarı Kutusu yapar. Bu kutu tetiklendiği zaman yakınlarındaki rakipleri korkutacaktır. Ayrıca düşmanlara saldırmaktadır.

Çok Zehirli Bıçak: Shaco'nun sahip olduğu bıçaklar rakiplere pasif bir şekilde saldırabilir. Böylece düşmanların hızları da azalacaktır. Bunun dışında hasar vermiş olduğu düşmanlarını zehirlemek isterse de bıçak fırlatmaktadır.

Halüsinasyon: Shaco yakınlarında bulunan rakiplerine saldırması için yanılsama yaratır.