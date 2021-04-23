SGK dosyası nedir ve nasıl açılır? SGK dosyası açma işlemi ve program önerisi

İş yeri tescil işleminin internet üzerinden yapılabilmesi için bu işlemi yapacak kişinin e-devlet şifresi alması gerekir. Burada kişinin T.C. kimlik numarasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Yalnızca e-devlet şifresinin olması yeterli bir durumdur. Bu sayede işlem kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

SGK Dosyası Nedir?

Eğer bir iş yeriniz varsa burada çalıştıracağınız elemanların SGK ya bildirmeniz için SGK tescilli iş yeri dosyası açtırmanız gerekir. SGK tescil işlemleri günümüzde internet üzerinden yapılmaktadır. Bu durum hem daha kolaydır hem de kişilerin zamandan tasarruf etmesine neden olur.

Ancak SGK tescil işlemlerinin internet üzerinden nasıl yapılacağını bilmeyen kişiler işlemi gerçekleştirirken zorluk çekerler. Bu sebeple SGK tescil işlemlerinin iyi bir şekilde öğrenilmesi kişilerin faydasına olacaktır.

SGK Dosyası Nasıl Açılır?

İş yerinde çalışacak elemanların SGK ya bildirilmesi işlemi en son çalışanın işe başladığı gün olarak belirlenmiştir. Bu işlem internetten yapılacaksa çalışanın işe başladığı gün içerisinde gece yarısına kadar SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iş yerine cezai yaptırım uygulanmaktadır.

SGK Dosya Açma İşlemi

E-SGK sitesine girerek buradan e-devlet şifresi sayesinde sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Siteye giriş işlemini yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfadan Gerçek kişi iş yeri bildirgesi düzenle kısmına girilmelidir.

Açılan sayfada iş yeri sahibinin istenen bilgilerinin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Sonrasında ise iletişim bilgileri ile iş yeri adresinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Tüm bu işlemlerden sonra karşınıza Nace Sayfası çıkar. Nace anlamı Faaliyet kodudur. İş yerinin bağlı olduğu faaliyet alanının kodu Nace kodu ismini almaktadır. Bu kodun 6 haneli olması gerekmektedir. Sonrasında ise açılan sayfada yönetici bilgilerinin girilmesi gerekir.

Tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde girildikten sonra geriye işe giren kişinin bilgilerinin eksiksiz bir şekilde girilmesi kalmaktadır. Bu işlemden sonra işlem düzgün bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.