SFS nedir, Instagram'da SFS nasıl yapılır?

SFS, takipçilerini artırmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biridir. SFS’nin popülerliği ise her geçen gün artıyor. Instagram’da SFS kullanımı bir hayli yaygınlaşmış durumda. Bunda SFS’nin çözüme en kısa sürede ulaştıran yöntem olmasının etkili olduğu gözlemleniyor.

SFS nedir?

SFS, İngilizce “Shoutout For Shoutout” yani duyurmak anlamına gelen kelimelerin kısaltmalarından oluşuyor. Sosyal medya kullanıcıları SFS dediğimiz yöntem ile birbirlerini takip ederek karşılıklı profillerini paylaşıyor ve böylelikle takipçi sayısını artırıyor.

Instagram’da SFS yapmak ne anlama gelir?

Ünlü kişilerin ve markaların en çok tercih ettiği sosyal medya kanalı instagram, bilindiği gibi insanların farklı ve yeni üyelerle tanışabildiği, özel olarak mesajlaşabildiği, kendine ait fotoğraf ve videolar paylaşabildiği, istenen kişilerin takip edilebildiği bir platform. Instagram’da kullanılan terimler ve birçok reklam içeren yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri ve en çok kullanılanı da SFS yöntemi.

Instagram’da SFS yapmak, karşılıklı profil paylaşarak takipçi sayısını artırmak, işletmeye ait bir profil ise bu işletme hesabını büyütmek, kendi profillerinde ise; takipçi, beğeni ve yorumlarda artışa sebep olan SFS yöntemini kullanmak anlamına geliyor.

Instagram’da SFS nasıl yapılır?

İlk olarak SFS yapmak için rızası olan bir kullanıcı bulunur. SFS yapmak istenen profilin, hikaye kısmından diğer kullanıcılara duyurulur. Hesapların birbirleri ile benzer içerikleri, hedef kitle, takipçi sayları dikkate alınır. Aksi durumda teklif reddedilebilir. Kabul edilmesi halinde SFS yapılacak olan hesaba ait sayfanın ekran görüntüsü, SFS yapacak olan hesaba ait hikayede paylaşılır. Neden ziyaret edilmesi gereken bir profil olduğuna ilişkin bilgi içeren bağlantıya yer verilmelidir. Bu yöntemde ilgi çekici hashtag kullanımı da oldukça etkilidir.