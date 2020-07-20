Seyahat engeli kalkınca uçak bileti aramaları arttı

Google’ın EMEA bölgesindeki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) arama analizlerine göre, kısıtlamaların gevşetilmesi ve pandemi ile ilgili umut verici bir atmosfere girilmesi aramalara yansıdı. Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren yapılan aramalar incelendiğinde; Güney Afrika'da “postane”, Birleşik Krallık'ta “halı”, İtalya'da “pizza”, Türkiye'de ise “otomobil” kelimelerinde artış gözlendi.

Taşıt kredisi ve ÖTV yükselişte

Salgın nedeniyle çok sayıda insanın işinden olması, işletmelerin kapanması ve çalışanların ücretsiz izne çıkarılmaları nedeniyle öz geçmiş hazırlama ve iş başvuruları oluşturma konularına ağırlık verildi. Google Arama Trendleri, Belçika'da "öğrenci öz geçmişi", Fransa'da "yazlık iş", Birleşik Arap Emirlikleri'nde "eleman açığı" aramaları arttı. Rapora göre Türkiye'de ise "personel alımı", "taşıt kredisi" ve "ÖTV indirimi" aramaları yükselişte.

İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor



Bazı ülkelerde seyahat kısıtlamaları devam ediyor olsa da tatil sezonunun açılması aramaların bu yönde ağırlık kazanmasını beraberinde getirdi. Polonya'da "tatil için kır evleri", İspanya'da "kırsal bölgede havuzlu evler" ve Türkiye'de ise "uçak bileti", "kiralık daire" aramalarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Türkiye'de aynı zamanda "güneş kremi", "kamp sandalyesi" ve "yürüyüş ayakkabısı" aramaları da artış eğiliminde.



